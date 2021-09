Val-d’Or peaufine son projet de zone d’innovation

Ce projet, rappelons-le, vise à attirer en un même endroit des talents, des entrepreneurs et des chercheurs, dans le secteur de l’aéroport

La zone d’innovation, qui s’oriente autour du créneau de la mise en valeur des ressources naturelles en milieu nordique boréal, prévoit notamment la construction d’un centre de recherche et d’innovation et un nouveau quartier résidentiel.

Invité à présenter le dossier devant la Chambre de commerce de Val-d’Or, mercredi, le commissaire industriel Jean-Yves Poitras y voit un véritable projet de société pour Val-d’Or.

Il faut voir la zone d’innovation comme un changement de philosophie, explique-t-il. On veut s’assurer qu’il y ait un après mines et un après forêt. À travers les expertises qu’on a déjà et qui vont grandir, on va se créer une réputation à l’international. On veut devenir attirant pour continuer à propulser ces expertises et faire du développement à travers la recherche.

D’abord prévu pour le printemps 2021, le choix et le déploiement des zones d’innovation par le gouvernement du Québec se fait toujours attendre. Selon Jean-Yves Poitras, l’engouement pour cette démarche du ministre Pierre Fitzgibbon a été plus grand que prévu.

Je pense que le gouvernement s’attendait à une douzaine de projets et on dépasse maintenant le cap des 30. Il veut rehausser les exigences et s’assurer de faire émerger du lot des créneaux qui peuvent vraiment propulser le Québec. De notre côté, on garde le cap sur le projet initial, mais on s’assure de recentrer nos priorités pour ne pas couvrir trop large.

La Corporation de développement économique de Val-d’Or se donne maintenant jusqu’à la fin de l’année pour peaufiner son projet, dans l’espoir d’avoir une réponse positive avant les élections provinciales de l’automne 2022.