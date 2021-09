Les provinces de l’Atlantique veulent adopter un passeport vaccinal commun

Les premiers ministres des provinces de l’Atlantique souhaitent coordonner et unifier leurs passeports vaccinaux, en attendant la mise en place, par le fédéral, de normes canadiennes sur les preuves de vaccination.

Le système est déjà en place au Nouveau-Brunswick et doit entrer en vigueur en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador dans les prochains jours.

Les provinces espèrent toujours l’adoption de normes canadiennes en la matière, mais en attendant, elles pourraient mettre en place un passeport vaccinal pour l’Atlantique, selon le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, à la suite d’une rencontre du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique, mardi.

Ils disent que ça va prendre six mois ou un an, nos codes [QR] seront acceptés et reconnus à travers les provinces de l’Atlantique , dit-il.

Blaine Higgs a aussi insisté sur le fait que les provinces ne prévoient pas imposer de restrictions supplémentaires pour l'instant.

Mieux coordonner les systèmes de santé

Les premiers ministres ont aussi discuté des façons d’améliorer la collaboration entre leurs systèmes de santé, selon Blaine Higgs.

Il dit que les provinces partagent les mêmes enjeux avec la population vieillissante et les hôpitaux qui sont surchargés. Selon lui, partager certains services spécialisés leur permettrait d'être plus efficaces.

« Comment pouvons-nous mieux utiliser les ressources? Comment pouvons-nous offrir plus de flexibilité afin de nous déplacer entre les provinces? », lance-t-il lors d’un point de presse.

Les premiers ministres ont l’intention d’élaborer un accord établissant des lignes directrices pour renforcer la collaboration entre les provinces. Ils ont également convenu d’explorer des moyens pour recruter et maintenir en poste des médecins, du personnel infirmier et des professionnels de la santé spécialisés et pour accélérer le processus de certification des travailleurs formés à l’étranger.

Avec des informations d’Adrien Blanc