Procès de Daniel Jensen : les preuves sont « écrasantes », affirme la Couronne

Daniel Jensen a poignardé le petit Hunter Straight-Smith, 3 ans, dans le but de faire du mal à sa mère de la façon la plus cruelle et permanente possible, a déclaré une procureure de la Couronne devant la Cour du Banc de la Reine, au cours des plaidoiries finales du procès pour le meurtre de l’enfant, qui a commencé il y a deux semaines, à Winnipeg.