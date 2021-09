Un an après sa majorité, où en est Higgs avec la réalisation de ses promesses?

Depuis 2019, il est possible de suivre la réalisation des promesses électorales formulées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick par l’entremise du Polimètre. Il s'agit d'un outil en ligne indépendant et non partisan. Un an plus tard, quels sont les verdicts rendus sur les engagements issus du deuxième mandat de Blaine Higgs?

Aucune promesse rompue

Des 80 promesses électorales faites en 2020, le professeur en sciences politiques à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, Gabriel Arsenault, note qu’aucune n’a encore été clairement brisée. Tout porterait à croire que l’observation est loin d'être anodine.

Des fois, c’est même stratégique pour le gouvernement de rompre ses promesses dès le début – disons à trois ans des élections – en espérant que les électeurs vont oublier , dévoile Gabriel Arsenault, également chercheur affilié à l’Institut Donald J. Savoie. Il pense en l’occurrence à la réforme du système électoral promise par Justin Trudeau en 2015. Le premier ministre avait finalement rompu sa promesse assez rapidement .

Gabriel Arsenault, professeur à l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Le Polimètre se base sur plusieurs critères pour conclure qu’un énoncé provenant d'une plateforme électorale a été brisé. Au cours d’un mandat, par exemple, il peut être question de l’adoption de mesures qui vont tout bonnement à l’encontre de la promesse.

Souvent, c’est seulement à la toute fin du mandat qu’on peut déterminer si elle est rompue , quand on constate que des investissements qui devaient la soutenir ne lui ont finalement pas été alloués, rapporte Gabriel Arsenault.

Certaines promesses réalisées...

Selon la dernière mise à jour du Polimètre Higgs II, huit promesses – soit 10 % – ont été pleinement réalisées. Parmi celles-ci, on compte notamment le maintien d’une équipe d’intervention pour la gestion de la COVID-19 jusqu’à l’arrivée du vaccin.

Fait intéressant, selon la coordonnatrice de projet Judith Bourque : 44 % des promesses de Blaine Higgs concernent la santé et les services sociaux. On sait qu’avec la COVID-19 et l’élection en pleine pandémie, ça a fait ressortir plusieurs enjeux par rapport au système de santé , observe-t-elle. Des défis liés à l'accès rapide aux chirurgies orthopédiques, entre autres, déjà présents lors de la campagne électorale de 2018.

D’autre part, Gabriel Arsenault mentionne la promesse tenue au sujet du Programme d’incitation au voyage. Jusqu’à la fin du mois de mars 2021, le gouvernement a bel et bien offert 20 % de rabais aux Néo-Brunswickois qui exploraient les recoins de la province.

... d’autres en voient de l'être

Selon le politologue, la promesse qui mérite qu’on s’y attarde est celle sur la réforme de la gouvernance locale. Elle avait été annoncée au cours du premier mandat de Blaine Higgs, alors qu’il ne détenait pas la majorité des sièges à l’Assemblée législative.

On avait parlé avec des membres du gouvernement pour comprendre pourquoi la promesse avait été rompue , détaille-t-il. Ce qu’on nous disait, c’était parce que le gouvernement était minoritaire , poursuit le professeur en sciences politiques. L’explication ne semblait pourtant pas justifier l’inaction, d'après lui, puisque l’opposition n'avait montré aucune réticence à l’idée d’une telle réforme .

Mais le gouvernement Higgs a changé de cap dans les premières semaines suivant sa réélection, quand il a enclenché un processus de réforme sur la gouvernance locale. On voit que la promesse en 2018 avait été volontairement abandonnée, mais qu’en 2020, cette promesse-là a été prise très au sérieux , commente-t-il.

Par ailleurs, le Polimètre juge que l’élimination de 1200 ménages de la liste d’attente des logements subventionnés est en cours de réalisation. En effet, les fonds accordés dans le domaine du logement ont augmenté de 17 %, passant de 97 à 114 millions de dollars. Le ministère provincial du Développement social a annoncé en avril que cette hausse contribuerait à réduire la liste d’attente de 25 % dans les 10 prochaines années.

Et encore plusieurs en suspens

Le dernier mandat de Blaine Higgs avait laissé plusieurs promesses en suspens, raconte le politologue. Il était toutefois minoritaire et n'a duré que deux ans. Peut-être que cette fois-ci ce sera moins le cas , présume-t-il.

Un an après le début du mandat majoritaire du Parti progressiste-conservateur, 44 des 80 promesses sont toujours en suspens, ce qui signifie qu'elles n'ont pas été adressées.

Pour l’heure, aucune mesure concrète n’a été prise pour atteindre la cible de 33 % de nouveaux arrivants d’expression française d'ici 2024.

Dans le secteur de l’éducation, le gouvernement provincial promet de renforcer le soutien dans les écoles grâce à la formation de conseillers d’orientation et du personnel. Le Polimètre Higgs II ne signale actuellement aucune action adoptée en ce sens.