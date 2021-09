Un verre en or dans un bar pour faire briller Snow Lake, dans le nord du Manitoba

Dans ce récipient doré, du Snow Lake Motor Inn, les clients peuvent boire un verre de leur alcool préféré, sauf les alcools sous forme de crème, qui sont difficiles à laver , précise le propriétaire Gerard Lamontagne.

Le verre en question est composé de 2 onces (56 grammes) d’or, de diamants, de ruby et de saphir. Il est d’une valeur de 10 000 $, bien protégé dans l’établissement. Son utilisation est restreinte jusqu’à 21 h, fait valoir M. Lamontagne.

Il explique que son projet se veut une façon d’aider son personnel serveur, alors que 10 $ de l’expérience du client vont dans leur poche. La pandémie a été dure pour le secteur de la restauration et de l’hôtellerie et son établissement n’en est pas épargné.

Je voulais améliorer les conditions pour nos serveuses. Ça a été un an et demi difficile pour l’industrie. Aussi, ensemble, nous voulions en faire une attraction touristique mondiale , exprime M. Lamontagne.

Depuis le samedi 18 septembre, plusieurs touristes se sont arrêtés pour déguster une boisson dans cette nouvelle acquisition, qui selon Gerard Lamontagne est l’un des seuls verres du genre sur la planète dans un bar accessible au grand public. Il espère que les gens vont dévier de leur route pour trouver le village de Snow Lake.

C’est un village bâti entièrement autour du lac. On a une des plus belles plages du Manitoba. Le village a gagné un prix pour ça. On a des jardins, le musée de la mine. C’est vraiment beau ! Or, c’est 20 miles (32 kilomètres) à côté de la route. Plusieurs personnes passent près, mais elles ne viennent jamais ici. On travaille pour changer ça et on espère que le Golden 49er peut y contribuer en grande partie.

Une citation de :Gerard Lamontagne, propriétaire du Snow Lake Motor Inn.