Le Québec espère vacciner les enfants de 5 à 11 ans cet automne

Il est fort probable que ce sera le vaccin de Pfizer-BioNTech qui sera administré aux petits, bien qu’on ignore à quel moment la compagnie pharmaceutique fournira les résultats des essais de son vaccin chez les enfants de 5 à 11 ans à l’agence canadienne.

La compagnie pharmaceutique les a déjà soumis au Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) et affirme poursuivre ses discussions avec Santé Canada.

Nous nous préparons à faire notre soumission, mais je ne peux pas encore confirmer les délais , a écrit la directrice des affaires de la société, Christina Antoniou, dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Le Dr Arruda s’attend, de son côté, à ce que la vaccination des 5 à 11 ans commence probablement avant Noël.

Selon ce qu’on pense, on devrait être en mesure de commencer une vaccination fin octobre, début novembre. Mais on est en attente de l’homologation. On est vraiment dépendants de ça, mais dès qu’on l’a, on commence.

Une citation de :Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda