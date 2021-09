Un couple porté disparu aurait été assassiné; un suspect recherché

La police régionale de York, juste au nord de Toronto, affirme croire que Quoc Tran, 37 ans, et Kristy Nguyen, 25 ans, ont été victimes d'un acte criminel dans le cadre d'une attaque ciblée et qu'ils ont été tués dans un immeuble commercial à Vaughan.

La police avait précédemment déclaré que le couple avait été vu pour la dernière fois vers 16 h 50 le 18 septembre dans le secteur de l'autoroute 7 Est et de l'avenue Warden. Dans un communiqué de presse publié mardi, la police indique plutôt que le couple a été vu pour la dernière fois à 17 h 30 dans l'immeuble commercial.

Les enquêteurs sont maintenant à la recherche de Phuong Tan Nguyen et avertissent le public qu'il doit être considéré comme armé et dangereux et que toute personne qui croit l'apercevoir doit composer le 911 immédiatement.

La police a lancé un mandat d'arrêt pancanadien contre Phuong Tan Nguyen. Photo : Police régionale de York

Phuong Tan Nguyen, qui se fait aussi appeler Mike, est recherché pour deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il est décrit comme un homme de 1 m 75 (5’9”) et de 82 kg (180 livres).

Les enquêteurs travaillent activement à la récupération des corps du couple, a indiqué la police dans un communiqué de presse mardi.

La police a également publié la photo d'un véhicule d'intérêt qu'elle pense être lié à l'affaire. Toute personne qui aurait vu le camion ou son conducteur le 18 septembre vers 23 h 30 au 111, boulevard Zenway à Vaughan est priée de se manifester aux autorités.

