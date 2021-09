Amazon dévoile un robot domestique, l’Echo Show 15 et d’autres gadgets

L’événement annuel d’automne d’Amazon a été mardi l’hôte d’un déluge de nouveautés technologiques. Voici un aperçu des plus marquantes d’entre elles.

Robot d’assistance domestique

Astro, c’est le nom que porte le nouveau robot d’Amazon, qui se veut un assistant personnel domestique.

L’appareil se déplace à l’aide de roues, communique avec l’assistant vocal Alexa et est doté d’un écran tactile Echo Show de 10 pouces (25,4 cm). Il peut notamment faire jouer de la musique, livrer des objets d’une personne à une autre dans la maison à l’aide de la reconnaissance faciale et veiller à la sécurité des lieux.

Le robot fera l’objet d’un lancement confidentiel plus tard cette année auprès d’une clientèle sélectionnée par le géant numérique. Son coût de vente est d’environ 1000 $ US (1270 $ CA).

Amazon Glow

Le géant de la technologie a dévoilé mardi l’Amazon Glow, un nouveau gadget destiné aux enfants. Il s’agit d’un appareil incluant l’option de vidéoconférence, un projecteur de table et des jeux intégrés.

Amazon a lancé mardi Glow, un nouvel appareil technologique destiné aux enfants. Photo : Amazon

Pour occuper les jeunes de 3 à 9 ans, l’appareil peut, par exemple, projeter un casse-tête ou un livre sur la table. Les parents pourront établir une liste de personnes de confiance que l’enfant pourra joindre avec l’appareil. Les destinataires pourront de leur côté installer une application mobile sur une tablette (iOS et Android) pour communiquer avec les jeunes.

L’Amazon Glow sera offert à partir de la mi-octobre, aux États-Unis pour le moment, moyennant 300 $ US (381 $ CA), et les personnes intéressées devront s’inscrire à un programme sur invitation seulement.

Echo Show 15

Le nouvel écran intelligent d’Amazon, l’Echo Show 15, est le plus grand de la marque avec ses 15 pouces (38,1 cm) de largeur. Son nouveau design lui permet d’être accroché au mur, ce qui le rend plus utile pour afficher, par exemple, le calendrier familial, la liste d’épicerie et des notes.

Le nouvel Echo Show 15 d'Amazon a été dévoilé mardi. Photo : Amazon

Sa surface élargie permet de nouvelles fonctionnalités, comme celle d’image dans l’image (picture-in-picture), pratique pour regarder la sonnette vidéo tout en naviguant sur le web.

L’appareil, qui se détaille à 250 $ US (329 $ CA), est doté d’une caméra frontale de 5 mégapixels pour les appels vidéo. Elle prend aussi en compte la reconnaissance faciale afin de montrer des contenus ciblés à la personne devant l’écran, ce qui permet aussi d’activer le contrôle parental pour les enfants.

Thermostat intelligent

Le nouveau thermostat intelligent d’Amazon vient faire concurrence au Google Nest, déjà bien établi sur le marché. L’appareil s’ajuste automatiquement selon votre présence ou non à la maison, et se connecte avec l’assistant vocal Alexa.

L’appareil est offert en précommande pour 60 $ US (76 $ CA).

Caméra de sécurité volante

Amazon avait fait couler beaucoup d’encre en 2020 avec l’annonce de drones Ring faisant office de caméras de sécurité dans la maison. Voilà que l’appareil pourrait bientôt faire son entrée dans les foyers : le géant de la technologie est à la recherche de cobayes aux États-Unis pour tester le gadget.

La nouvelle caméra Always Home Cam se déploie et vole dès que ses capteurs détectent une potentielle entrée par effraction. Photo : Amazon

Les personnes sélectionnées devront débourser 300 $ US (381 $ CA) pour se procurer la Always Home Cam de Ring.