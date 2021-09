Des citoyens n'en peuvent plus du bruit causé par le va-et-vient des camions-bennes et des pelles mécaniques sur le terrain du futur pôle d'échanges dans Saint-Roch. Le chantier de la Pointe-aux-Lièvres sert présentement de zone de déchargement et de tri pour les matériaux d'excavation du chantier de la rue Dorchester en vue de l'arrivée du tramway.