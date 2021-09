Francophonie : malaise à l’Université d’Ottawa

Un rapport publié en août, intitulé Renouveau de la francophonie à l’Université d’Ottawa : une responsabilité collective, fait état d’un certain malaise sur l’état de la francophonie au sein de l’institution franco-ontarienne aussi bien chez des étudiants, que des professeurs et du personnel administratif.

Bien que le français fasse partie intégrante de l’histoire de l’Université d’Ottawa et que les francophones soient à l’origine de la création de l’institution, de l’avis de plusieurs participants, la langue française aurait été reléguée au second plan dans l’architecture et le fonctionnement même de l’Université , peut-on lire dans ce rapport de synthèse, produit avec l’aide de François Dumaine de la firme de recherche indépendante Prairie Research Associates à Ottawa et dont ICI Ottawa-Gatineau a obtenu copie.

Issues de consultations sur la francophonie, tenues en mai dernier à l’Université d’Ottawa auprès des étudiants, du personnel et des professeurs, les conclusions de ce rapport s’avèrent peu flatteuses pour l’Université.

Certains perçoivent encore le fait français à l’Université d’Ottawa comme un luxe et le fonctionnement de l’institution serait jalonné d’incidents multiples où les droits des francophones au mieux suscitent l’indifférence et font l’objet de railleries diverses, et au pire, sont carrément bafoués dans certains milieux , peut-on également lire en conclusion du rapport.

400 participants

Près de 400 personnes ont participé à ces consultations et partagé leurs expériences. Un exercice qui s’inscrivait dans la lignée des incidents qui ont secoué l’institution franco-ontarienne, en mars dernier, où les propos du professeur Amir Attaran sur les réseaux sociaux ont vivement fait réagir.

Manque d’embauche bilingue, de sensibilité à la francophonie, de valorisation de la recherche en français, défi de la communication bilingue en interne… Les préoccupations sont nombreuses, quand parfois les témoignages n’hésitent pas à rapporter des propos irrespectueux et parfois dénigrants envers les francophones ou la francophonie plus généralement .

En clair, la communauté a le sentiment que la francophonie fait parfois l’objet d’une certaine hostilité, ce qui conduirait certains à penser qu’une réflexion à l’échelle de l’Université est nécessaire. Pour eux, l’enjeu dépasserait la seule question linguistique. Une citation de :Extrait du rapport Renouveau de la francophonie à l’Université d’Ottawa : une responsabilité collective

Plusieurs ont évoqué l’émergence d’une francophobie qui, selon eux, semble prendre ses aises, pour décrire des incidents qui se répètent de plus en plus fréquemment sur le campus.

Absence de masse critique

Au fil des ans, l’Université d’Ottawa a vu son nombre d’étudiants francophones décliner. Aujourd’hui, ils seraient 28,9 % sur le campus, soit 13 000 sur 45 000, selon le rapport.

Ce recul nuit à la possibilité d’avoir une masse critique, disent les participants, ce qui a un impact sur l’offre de programmes et les services offerts en français, disent-ils.

Et cela se traduit par un manque de cours disponibles en français ou offerts à des intervalles éloignés, sans oublier qu’il ne serait pas toujours possible de suivre intégralement un programme d’études de premier cycle uniquement en français, soulèvent-ils.

Plusieurs programmes récemment approuvés par le Sénat de l’Université seraient exclusivement offerts en anglais, ont également noté des participants.

Les moyens de son ambition

En janvier 2019, la professeure de l’Université d’Ottawa et spécialiste en francophonie canadienne, Linda Cardinal avait présidé un groupe de travail et proposé plusieurs solutions, dans un Plan d’action pour la francophonie à l’Université d’Ottawa afin de réformer la gouvernance de la francophonie, de renforcer la présence et le rayonnement du français sur le campus et de mieux communiquer la mission francophone de l’Université.

Dans la mise à jour présentée dans le récent rapport, on constate que plus de deux ans plus tard, seules huit des 41 actions structurantes qui avaient été recommandées ont été mises sur pied, les autres étant toujours en développement.

De quoi interroger les participants qui notent un financement pas toujours adéquat aussi bien en enseignement qu’en recherche, mais aussi pour mettre en œuvre les recommandations du rapport de Mme Cardinal.

La réalisation de ces projets nécessite la mobilisation d’importants moyens financiers et humains sans lesquels la francophonie à l’Université d’Ottawa sera condamnée à rester au mieux un vœu pieux et une déclaration de belles intentions.

D’autres consultations devraient avoir lieu dans les prochaines semaines et mois à venir, indique-t-on, afin de collecter des données et de procéder à des analyses rigoureuses et documentées afin de déterminer si les perceptions et expériences partagées lors des consultations sont des cas isolés ou un problème plus structurel.

L'Université promet d'agir

Dans une réponse envoyée par courriel, l'Université d'Ottawa dit prendre acte du constat dressé par les membres de sa communauté universitaire. [...] Leurs constats nous fournissent d’ores et déjà des bases claires sur lesquelles travailler .

Une chose demeure claire : l'Université d'Ottawa a toujours été et demeurera attachée à ses racines francophones. Une citation de :Extrait de la réponse de l'Université d'Ottawa au rapport

Le message qui ressort de ces consultations ne doit pas être nié, amoindri ou banalisé : une partie de notre communauté a exprimé un sentiment de fragilité du fait français sur le campus, et il faut y être sensible et voir grand. De nouveaux chantiers s’ouvrent devant nous et nous avons la ferme intention d’y réagir collectivement.

L’Université assure qu'elle donnera suite à ce rapport et communiquera prochainement avec sa communauté sur les moyens qu’elle prendra pour y parvenir.

Plus de détails à venir...