Conte animé : Le pantalon de Moriba

Adapté par le conteur Kalifa Goita, ce conte s'articule autour de l'expression pantalon de Moriba , répandue en Afrique subsaharienne pour se moquer d'un pantalon trop court.

Cette version adaptée pour les tout-petits met en lumière l'importance de bien communiquer et de travailler ensemble.

Bonne écoute!

Les artisans de ce conte animé

Adaptation et narration

Le conteur et conférencier Kalifa Goita Photo : Radio-Canada

C'est au conteur Kalifa Goita que revient l'adaptation et la narration du Pantalon de Moriba. Ancien diplomate passionné de développement communautaire et ancien président de l'Association de la diaspora africaine du Canada, Kalifa Goita intervient depuis 2015 à Edmonton comme bénévole avec l'Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society (AJFAS) et ses partenaires comme animateur d'ateliers, conteur, et conférencier.

Illustrations

L'artiste de Vancouver Ghislain Brown-Kossi Photo : Fournie par Ghislain Brown-Kossi

Ce conte animé s'appuie sur les illustrations de l'artiste Ghislain Brown-Kossi établi à Vancouver depuis janvier 2017. Formé en France en commerce appliqué à la mode et au luxe, Ghislain Brow-Kossi dévleoppe au cours de son parcours scolaire une passion pour l'art en général. Il s’intéresse d'abord à la photographie et produit sa première exposition photo dans un appartement à Paris. Sa dernière année parisienne avant son départ pour Vancouver passée dans les musées parisiens afin de nourrir sa créativité, confirme son attrait pour l'art. C’est lors d'une visite particulière à une exposition d'art contemporain au Palais de Tokyo, le plus grand centre de création artistique contemporaine de toute l'Europe, qu'il choisit défnitivement de devenir artiste.