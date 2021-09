Un test de dépistage obligatoire pour tous les voyageurs entrant à l’Î-P-É

Samedi, la Dre Heather Morrison déconseillait aux résidents de la province de sortir de l’île pour des raisons essentielles. Aujourd’hui, la province resserre le contrôle des tests à ses points d’entrées.

Nous voulons limiter la transmission de COVID-19 et identifier les cas dès que possible , affirme la médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, la Dre Heather Morrison.

Ainsi, une personne âgée de 12 ans et plus qui entre à l’Île-du-Prince-Édouard devra obligatoirement passer un test de COVID-19 à son arrivée. De plus, il lui sera fortement recommandé de passer un autre test entre la quatrième et la huitième journée après son arrivée.

Pour un enfant de 11 ans et moins, il lui faudra subir trois tests de dépistage. Un à son arrivée au point d'entrée et deux autres fois, soit à la quatrième et à la huitième journée.

Ces mesures devront être respectées par tous les visiteurs, peu importe leur statut vaccinal ou l’endroit d'où ils viennent. Les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard devront aussi suivre ces nouvelles consignes à leur retour. Les autorités soulignent que les voyageurs doivent s’attendre à des délais aux points d'entrées.

Enfin, les voyageurs qui ont reçu une seule dose du vaccin contre la COVID-19 devront s'isoler.

Le taux de vaccination augmente

La province enregistre deux nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui, pour un total de neuf cas actifs.

La médecin hygiéniste en chef, Dre Heather Morrison, est encouragée par le taux de vaccination des insulaires, mais affirme qu’il ne faut pas baisser les bras. Aujourd’hui, 96,3% des résidents ont reçu 1 dose du vaccin et 86,2% sont complètement vaccinés.

En attente du passeport vaccinal

La Dre Heather Morrison affirme que le gouvernement travaille à l’élaboration de son passeport vaccinal en consultant différents groupes et associations. Plus de détails sont attendus cette semaine concernant l’entrée en vigueur du passeport à l’Île-du-Prince-Édouard le 5 octobre.