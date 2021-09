Nous avons eu 335 nouveaux cas la semaine dernière et 298 la semaine précédente. Les cas augmentent et génèrent des hospitalisations. Ces lits sont donc occupés par des personnes atteintes de la COVID et ne sont pas disponibles pour ceux qui, par exemple, ont besoin d’une chirurgie ou de soins aigus , déplore la Dre Liliana Romero, directrice régionale de santé publique au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Mardi, la région recensait 20 hospitalisations liées à la COVID-19, soit 10 à l’Hôpital de Saint-Georges, 9 à l’Hôpital de Thetford Mines et une à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Selon les autorités sanitaires, la circulation du virus et l’augmentation des cas sont particulièrement visibles dans les MRCMunicipalité régionale de comté des Appalaches, des Etchemins, de Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan.

La situation épidémiologique dans ces quatre MRCMunicipalité régionale de comté a d’ailleurs amené la santé publique à imposer le port du masque en tout temps dans les écoles primaires et secondaires situées sur leur territoire.

Inquiétude dans les résidences privées

Les règles ont également été resserrées dans les résidences privées des MRCMunicipalité régionale de comté visées dans l’espoir d’enrayer la progression des cas chez les 70 ans et plus. Une nouvelle directive impose le port du masque dans les aires communes et dans les aires de circulation des résidences.

La Chaudière-Appalaches rapportait mardi 384 cas actifs de coronavirus. Signe que la COVID-19 y circule plus qu’ailleurs, les deux régions sociosanitaires ( RLSréseau local de services ) du Québec qui comptent les taux de cas actifs les plus élevés sont situées sur son territoire.