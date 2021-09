Un long métrage documentaire sur Céline Dion en préparation 

J'ai toujours été un livre ouvert avec mes fans, et avec sa sensibilité et sa créativité réfléchie, je pense qu'Irene sera capable de montrer à tout le monde une partie de moi qu'ils n'ont pas vue auparavant , a déclaré Céline Dion dans le même communiqué.

Je sais qu'elle racontera mon histoire de la manière la plus honnête et la plus authentique qui soit , a déclaré Céline Dion.

Le documentaire explorera la vie de la chanteuse québécoise ainsi que sa carrière : ses principaux albums, les prix remportés, ses tournées à travers le monde, ses résidences à Las Vegas...

Pour le moment, aucune date de diffusion de ce documentaire n’a été annoncée.

Irene Taylor ambitionne de dresser un portrait multidimensionnel de Céline Dion dans son film. La réalisatrice n’en est pas à son premier documentaire, car elle a sorti Moonlight Sonata:

Deafness in Three Movements, qui a été nommé aux prix Emmy en 2020, Hear and Now, qui a été récompensé au festival du film Sundance en 2007, et le court métrage documentaire The Final Inch, qui a été nommé aux Oscars en 2009.