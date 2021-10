Le 40e Festival international du film de Vancouver s’amorce

Le Festival international du film de Vancouver (VIFF) débute vendredi soir en célébrant non seulement son 40e anniversaire, mais également son retour en salle. Parmi les incontournables à voir en fin de semaine, le film japonais Drive my car, ainsi que le film québécois Les oiseaux ivres, tous deux présentés en salle.

Films canadiens et québécois

Le film "Les oiseaux ivres" d'Ivan Grbovic Photo : Image fournie par le Festival international du film de Vancouver

Le Festival a toujours accordé une place importante aux films canadiens et québécois dans un volet intitulé True North.

Cette année, vous pourrez voir le film Les oiseaux ivres d'Ivan Grbovic. On y suit le personnage de Willy qui, dans le but de retrouver Marlena, son amour perdu, quitte le Mexique pour le Canada où il se fait embaucher dans une ferme québécoise. Le jeune homme se retrouvera au cœur des tensions qui règnent au sein de la famille qui l'emploie.

Le Festival propose également dans cette catégorie Learn to Swim, un film qui nous plonge au coeur de la scène jazz de Toronto. Ponctué de longues séquences musicales, ce drame romantique illustre non seulement l’euphorie liée à l’expression artistique, mais aussi le prix à payer quand on emprunte le chemin de la créativité.

Films de la francophonie internationale

Le film français "Adieu les cons" d'Albert Dupontel Photo : Image fournie par le Festival international du film de Vancouver

Du côté de la francophonie internationale, le VIFF propose entre autres Adieu les cons, d’Albert Dupontel. Lauréat de sept trophées à la cérémonie des César, le film raconte l’histoire d'une femme qui, atteinte d’une maladie incurable, part à la recherche de son enfant qu’elle a été forcée d’abandonner à l’adolescence. Un archiviste aveugle et un fonctionnaire dépressif l’aideront dans sa quête.

Pour sa part, le réalisateur François Ozon est de retour au menu du festival cette année avec Tout s'est bien passé, un drame qui met en vedette Sophie Marceau dans le rôle d'une romancière dont le père malade lui demande de l'aider à mettre fin à ses jours.

Films asiatiques

Le film "One Second" du grand réalisateur chinois Zhang Yimou Photo : Image fournie par le Festival international du film de Vancouver

Un autre volet populaire du festival est celui intitulé Gateway (autrefois appelé Dragons and Tigers), qui est entièrement consacré aux films asiatiques.

Au programme cette année, Drive my car du réalisateur Ryusuke Hamaguchi, un prodigieux film japonais qui a remporté le prix du scénario au dernier Festival de Cannes. On y suit un acteur endeuillé qui, après avoir accepté de monter la pièce Oncle Vania à Hiroshima, finit par se confier à sa chauffeuse, une jeune femme réservée et meurtrie.

Quant au grand réalisateur chinois Zang Yimou, il revient cette année avec son plus récent long-métrage intitulé One Second, un film qui rend hommage au 7e art.

Documentaires

Le documentaire animé "Flee" du réalisateur Jonas Poher Rasmussen Photo : Image fournie par le Festival international du film de Vancouver

Dans le volet Insight, vous pourrez voir d'excellents documentaires tel que Flee, de Jonas Poher Rasmussen. Ce documentaire d’animation raconte l’histoire vraie d’un jeune réfugié afghan ayant finalement trouvé l’exil au Danemark, après avoir fui seul Kaboul. Ce poignant film a remporté le grand prix du documentaire international au festival Sundance.

Le documentaire français intitulé La Reine de velours est également à l'affiche. Ce film nous transporte sur le plateau tibétain où la réalisatrice Marie Amiguet, accompagnée d’un photographe animalier et d’un écrivain, espère apercevoir le rare léopard des neiges.

Volet causeries

La grande compositrice américaine Linda Perry est l'une des invités du VIFF AMP. Photo : Getty Images / Rich Polk

Un volet toujours apprécié du festival est celui des causeries.

Chaque année, des artisans professionnels du milieu du cinéma partagent leur expérience avec le public dans le cadre de ces événements ouverts à tous.

Cette année, Craig Zobel, le réalisateur de la série Mare of Easttown, donnera une classe de maître sur son métier, tandis que Fred Raskin parlera du métier de monteur, lui qui a notamment travaillé avec Quentin Tarantino.

Cette série de causeries culminera avec le VIFF AMP, un sommet de trois jours qui explore le rôle de la musique au cinéma. Parmi les invités, notons la grande compositrice et chanteuse américaine Linda Perry.

Tous les films du festival seront présentés en salle et environ 75 % d’entre eux, seront disponibles en ligne, sur la plateforme VIFF CONNECT.

Le 40e Festival international du film de Vancouver se tient du 1er au 11 octobre.