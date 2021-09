Un toit pourrait bientôt couvrir la Place des Festivals de Windsor

La motion présentée au conseil demande aux élus d'approuver la conception finale du projet et de l'inscrire au budget d'immobilisations de l'année prochaine.

Dans l'ensemble, le plan de revitalisation de la zone, lancé en 2018, est estimé à 32,5 millions de dollars, dont 13,5 millions pour le toit lui-même.

Sur Twitter, le maire de Windsor a souligné le design unique du projet qui prévoit l'installation d'un toit transparent en forme de dôme qui permettra au spectacle de se dérouler par tous les temps tout en maintenant une température agréable pour les spectateurs.

Il s'agit de rêver en grand en tant que ville tournée vers l'avenir , écrit le maire sur la plateforme.

Le toit de 13,5 millions de dollars sera construit au-dessus de la scène déjà existante de la Place des Festivals sur la promenade Riverside. Photo : Ville de Windsor

Dans un rapport sur le projet figurant à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, on peut lire aussi que des études acoustiques ont par ailleurs été menées pour assurer la meilleure qualité de son possible pour le public en le répartissant uniformément sous le toit et en bloquant les bruits provenant de l'extérieur notamment.

Le toit sera construit au-dessus de la scène déjà existante. L'espace pourra accueillir environ 5000 personnes.

La motion sera discutée lors du conseil municipal du 4 octobre prochain.