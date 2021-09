128 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès en 4 jours en Estrie

En moyenne, l'Estrie a recensé 32 nouveaux cas quotidiens, soit un peu moins que la semaine dernière, où 40 cas étaient enregistrés en moyenne chaque jour.

La majorité de ces nouvelles infections sont survenues dans le secteur de Sherbrooke (+37) et de la Haute-Yamaska (+33). Les secteurs les plus touchés par la quatrième vague sont également celui de Sherbrooke, avec 86 cas actifs, suivi de la Haute-Yamaska, qui compte 67 cas actifs.

Pour la même période, deux décès supplémentaires sont survenus dans la région, soit un à l'Hôpital et centre d'hébergement Argyll, et un autre à la Résidence Saint-Charles. Ces décès font grimper le bilan de morts liés à la COVID-19 à 359.

Les personnes hospitalisées en raison des complications liées à la COVID-19 ont toutefois grimpé à 11, et 4 d’entre elles sont aux soins intensifs.

L'Estrie compte actuellement 26 milieux en éclosion.

La vaccination reste stable, 85, 6% de la population de 12 ans et plus ayant reçu une dose de vaccin, et 82,2 % en ont reçu deux. Les 18-29 ans ont franchi la barre des 70 % pleinement vaccinés au cours des derniers jours.

Les cas soupçonnés de variant Delta ont toutefois grimpé en flèche. L'Institut national de santé publique en recense 700, soit 142 de plus que lors du dernier bilan, et 101 ont été confirmés.