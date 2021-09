Le sous-titrage traduit en direct arrive sur Google Meet

Quelques semaines après que Zoom ait annoncé implanter la traduction textuelle et vocale en temps réel dans une poignée de langues, c’est au tour de Google de se lancer dans la traduction simultanée pour les appels vidéo.

Le nouvel outil du logiciel se veut un facilitateur de conversations qui pourrait être utile pour des élèves de l’étranger, ou encore des membres du personnel à l’international, par exemple.

Les sous-titres traduits permettent aux appels vidéo Google Meet d'être plus globaux, inclusifs et efficaces en éliminant la barrière de la langue pour faciliter la collaboration. Une citation de :Extrait du communiqué de Google Meet

En aidant les utilisateurs et utilisatrices à consommer le contenu dans leur langue préférée, vous pouvez contribuer à égaliser le partage d'informations, l'apprentissage et la collaboration, et faire en sorte que vos réunions soient aussi efficaces que possible , a ajouté un porte-parole de Google.

Jusqu’ici, seul le sous-titrage dans une demi-douzaine de langues parlées était offert sur le logiciel de visioconférence, sans options de traduction.

Une fonction en test

Pour activer le sous-titrage, les internautes doivent se rendre dans les paramètres, sélectionner la langue anglaise, puis choisir la langue souhaitée pour la traduction.

La fonction est réservée au mode bêta pour le moment, et peut être activée seulement sur les réunions organisées par des comptes Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus et Teaching & Learning Upgrade. Les entreprises intéressées par l'outil peuvent l’essayer en formulant une demande sur le site de Google  (Nouvelle fenêtre) .

Le géant de la technologie n’a toutefois pas précisé à quel moment cette fonctionnalité sera étendue à tous les comptes et à plus de langues.