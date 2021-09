Julie Dufour promet 30 M$ pour le centre-ville de Jonquière

Après ceux de Chicoutimi et de La Baie qui ont reçu leur part d’argent public, elle mentionne qu’il est temps de faire de même pour Jonquière.

Elle mise notamment sur le renouveau du centre commercial Place Centre-ville pour stimuler l’économie. Julie Dufour veut aider les entrepreneurs à rénover l’endroit et améliorer les accès routiers pour rendre le secteur plus convivial.

Elle rappelle que le bâtiment et le terrain appartiennent à la Ville et que le bail prend fin en 2026. Elle est d’avis que la période de cinq ans d’ici cette date est idéale pour préparer un projet d’envergure.

Julie Dufour a aussi l’intention de créer ou de bonifier des programmes destinés à la rénovation commerciale au centre-ville. Elle entend y consacrer jusqu’à 10 millions de dollars. Cet engagement vise entre autres à lutter contre les locaux vacants.

Finalement, elle réserve un autre 10 millions pour des éléments qui viendront embellir le centre-ville, comme du mobilier urbain, des espaces verts ou la reconfiguration de certains lieux.

C’est avec des centres-villes plus forts, une mobilité de notre économie et une saine compétition dans notre offre de services sur le territoire qu’on sera plus fort comme ville.

Une citation de :Julie Dufour, candidate à la mairie de Saguenay