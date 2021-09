Arrestation de deux individus pour le vol d’un million de dollars à Toronto

La police de Toronto a arrêté deux individus relativement à un vol de plus d'un million de dollars commis au printemps dans la métropole. Le vol à main armée a été commis dans un établissement de détail qui est utilisé pour remplir les guichets automatiques appartenant à des particuliers.

Selon la police, deux individus masqués ont fait irruption dans le commerce le 1er avril, menaçant deux employés avant de dévaliser le coffre-fort pendant qu'un troisième individu les attendaient à l'extérieur dans un véhicule.

Les individus ont exigé que les deux employés de l'établissement se couchent sur le sol pendant qu'ils dérobaient et empaquetaient les liasses de billets dans des sacs en poubelle.

La scène de leur arrivée sur place été captée par une caméra de surveillance, dont la vidéo a été dévoilée à la presse.

On y voit notamment deux individus portant chacun un survêtement muni d'un capuchon en train de tenir à bout portant un employé de l'établissement pour qu'il leur ouvre la porte.

L'inspecteur de police Richard Harris est responsable de l'enquête Project Heavy Bag. Photo : Radio-Canada

La police est d'ailleurs toujours activement à la recherche du troisième individu dans cette affaire. Elle a appelé le public à redoubler de prudence au cours d'une conférence de presse mardi matin à son quartier général du centre-ville et à l'aider à le repérer.

Il s'agit d'Emmanuel Rawson, un Torontois de 22 ans. La police le dépeint comme un homme de 1,7 mètre et 86 kg (5’7” et 190 lbs) et le décrit comme étant dangereux.

Project Heavy Bag

Une somme de 156 000 $ appartenant au butin volé a été retrouvée le mois suivant au cours d'un coup de filet des policiers dans une résidence du nord de la métropole.

L'enquête intitulée Project Heavy bag (Projet Sac Lourd, NDLR) a permis d'identifier quatre suspects liés au vol du 1er avril.

La police explique qu'elle a ensuite arrêté au début du mois un homme de 23 ans et une femme de 22 ans et qu'elle a saisi dans leur véhicule un revolver Glock de 9 mm chargé et une quantité de munitions.

Huit armes à feu, que l'on voit ici en conférence de presse, ont en tout étaient saisies dans l'opération des policiers, ainsi que des munitions, de la cocaïne et de l'argent liquide. Photo : Radio-Canada

Devante Virgo et Courtni Martin, tous deux de Toronto, font face à 15 accusations de conspiration, de vol à main armée et de possession illégale d'une arme à feu notamment. Ils devront à nouveau comparaître devant le tribunal d'Etobicoke au début octobre.

Un mandat de perquisition a ensuite permis à la police d'appréhender 5 autres personnes, 2 hommes et 3 femmes, pour d'autres accusations de possession de drogue, d'argent liquide, de munitions et d'armes à feu.