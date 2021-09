La vaccination bientôt obligatoire pour les fonctionnaires à T.-N.-L.

Nous avons entamé des discussions avec les leaders syndicats sur la vaccination obligatoire de la fonction publique. En tant que gouvernement, nous avons une obligation de protéger la population , affirme-t-il. Nous espérons que d’ici la prochaine semaine nous arriverons à une entente pour s’assurer que tous les employés du gouvernement soient vaccinés.

Plusieurs ministres ont eu des discussions avec les syndicats et associations professionnelles représentant les enseignants et les travailleurs de la santé, selon M. Furey.

La « bulle atlantique » éclate

En raison de l’augmentation des nouveaux cas de COVID-19 ailleurs au pays, Terre-Neuve-et-Labrador resserre aussi les contrôles à sa frontière provinciale.

Les résidents des Maritimes qui ne sont pas complètement vaccinés doivent désormais s’isoler dès leur arrivée dans la province, comme les autres voyageurs canadiens le font déjà.

À compter de 12 h 01, dans la nuit de mercredi à jeudi, les voyageurs partiellement vaccinés pourront sortir de leur quarantaine après une semaine s’ils passent un test de dépistage et obtiennent un résultat négatif.

La bulle atlantique était réalisable pendant l’été, lorsque toute la région [de l’Atlantique] avait des conditions épidémiologies similaire, mais ce n'est plus le cas , affirme la médecin hygiéniste en chef par intérim, la Dre Rosann Seviour.

Les règles ne changent pas à la frontière entre le Labrador et le Québec, où les résidents qui n'ont pas voyagé à l'extérieur de la région dans les 14 derniers jours peuvent traverser la frontière librement.

La Dre Rosann Seviour, médecin hygiéniste en chef par intérim de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

14 nouveaux cas

Le gouvernement provincial signale 14 nouveaux cas dans la zone sanitaire du centre. Tous les nouveaux cas font l’objet d’une enquête de la santé publique.

Les autorités font état de 10 nouveaux rétablissements et recensent 159 cas actifs dans la province, dont 143 dans la zone centrale.

Quatre personnes atteintes de la COVID-19 sont à l’hôpital.

Le passeport vaccinal se fait attendre

Les détails du plan du gouvernement provincial pour adopter un passeport vaccinal se font toujours attendre.

En conférence de presse, mardi, la ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L., Sarah Stoodley, n’a pas voulu préciser les entreprises et espaces publics qui seraient touchés. Mme Stoodley n’a pas non plus donné de date pour l’implantation du passeport.

Elle indique pourtant que le passeport prendra la forme d’une application mobile comme celle adoptée au Québec, en soulignant que les résidents pourront aussi imprimer une version du code QR.

On va scanner le code QR. Si l’appli clignote en vert, vous pourriez entrer, si elle clignote en rouge, on vous empêchera d’entrer , explique la ministre.

Les résidents devront aussi présenter une pièce d’identité avec photo pour entrer dans les espaces publics touchés.

Mme Stoodley précise que les consultations auprès des entreprises et des chambres de commerce ont commencé mardi.