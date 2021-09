Centraide Estrie espère récolter 2,2 M$ dans le cadre de sa campagne annuelle

L’organisme de charité Centraide lance sa campagne de financement annuelle et souhaite récolter plus de 2,2 millions $ en dons.

La campagne de financement se poursuit jusqu’à la fin décembre. Depuis début septembre, Centraide Estrie a toutefois réussi à amasser environ 15 % de son objectif.

Pour lancer la campagne, des bénévoles de Centraide iront visiter 16 organismes communautaires de l’Estrie pour y offrir une pause-café remplie de douceur , a-t-on appris par voie de communiqué.

On souhaitait poser un geste du cœur pour le lancement de notre campagne. Après plus de 18 mois de pandémie, nos organismes méritent une petite pause , a expliqué la présidente du cabinet de campagne et directrice de succursale chez BMO Banque de Montréal, Julie Laplante.

Une année qui semblait difficile

Après une année qui semblait difficile pour Centraide, la campagne 2020 avait obtenu des résultats au-delà des attentes de l'organisme, établissant un nouveau record à plus de deux millions de dollars de dons.

L’an dernier, malgré les fermetures d’entreprises et les pertes d’emploi, les gens ont été très généreux. La pandémie semble avoir accentué le désir de donner chez ceux et celles qui le pouvaient. Nous espérons que ce sera encore le cas cette année, parce que les besoins sont grands. Une citation de :Marie-Hélène Wolfe, directrice générale, Centraide Estrie.

La directrice générale de Centraide Estrie, Marie-Hélène Wolfe, a mentionné que le confinement avait accentué des problèmes, comme la violence conjugale et les problèmes de santé mentale. Selon notre sondage Léger, plus d’un répondant sur cinq affirme s’être retrouvé dans une situation de pauvreté et de vulnérabilité en raison de la pandémie. Il s’agit du tiers chez les 18 à 34 ans , a-t-elle détaillé par courriel.

Ce même sondage révèle que plus de 70% des répondants estiment que la situation de la pauvreté au Québec s’est détériorée avec la pandémie de COVID-19.

Après plus de 18 mois de pandémie, notre équipe souhaite soutenir encore plus les organismes et être très à l’écoute de leurs besoins dans la prochaine année , explique Marie-Hélène Wolfe.