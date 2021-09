Un foyer 0-3 ans de la DPJ toujours une option en Mauricie et Centre-du-Québec

On est toujours sur la ligne d’avoir à ouvrir ce foyer de groupe qui est vraiment un dernier recours , a déclaré un représentant de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Jean-Christophe Côté-Benoit, à l’issue d’une rencontre avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui a eu lieu vendredi.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, avait pourtant été catégorique quant à son désir que cette option soit écartée des plans. Par courriel, son cabinet avait demandé au [CIUSSS] de ne pas aller de l'avant avec cette avenue .

Le CIUSSS continue de travailler pour éviter cette situation-là, mais c’est une situation, même si c’est inconcevable, très très possible à court ou à moyen terme. Une citation de :Jean-Christophe Benoît, représentant de l’APTS

Le syndicat des employés de la DPJ DPJ affirme avoir envoyé des courriels à ses membres afin de trouver des volontaires pour travailler dans un éventuel foyer. Aucun nombre de places n’aurait été déterminé et aucun emplacement n’aurait été choisi, selon M. Benoit. Le centre Plein air Ville-Joie, à Trois-Rivières, qui accueille déjà des enfants qui ont été retirés de leur milieu pourrait être l’endroit tout désigné, précise-t-il.

L’inaction de Québec dénoncée

Le représentant de l’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux Jean-Christophe Benoit croit que le ministre Lionel Carmant a voulu bien paraître en s’opposant à un foyer pour les bambins, mais il déplore qu’aucune action n’ait découlé de ses propos.

Il n’y a rien qui a été fait par le ministère, on pense en fait que c’était simplement un coup de marketing du gouvernement, pour dire : "oui oui, on s’en occupe, ne vous en faites pas, on va être là pour ces jeunes", mais dans les faits, il n’y a absolument rien qui a changé il n’y a pas d’aide qui a été apportée au CIUSSS MCQ , a-t-il expliqué.

La porte-parole de l’opposition libérale pour la protection de la jeunesse, Kathleen Weil, a dénoncé la situation sur les réseaux sociaux. Elle croit que le gouvernement doit agir maintenant pour lutter contre la pénurie de familles d’accueil .

La situation est totalement aberrante pour des enfants qui construisent leur lien d’attachement à cet âge! Une citation de :Kathleen Weil, porte-parole de l’opposition libérale pour la protection de la jeunesse

Le syndicat croit que le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec fait tout en son pouvoir pour éviter d’avoir à ouvrir un foyer pour les enfants de 0 à 3 ans. Malheureusement, malgré tout ça, on est les seuls avec le CIUSSS à faire des efforts, il n’y a pas d’efforts qui sont faits au niveau du ministère , déplore Jean-Christophe Benoit.