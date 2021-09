Dernier conseil municipal pour le maire Porlier

Réjean Porlier se dit fier d'avoir collaboré et bâti, depuis huit ans, une relation solide avec la communauté innue de Uashat mak Mani utenam, d'avoir fait avancer des dossiers régionaux comme le prolongement de route 138 et d'avoir recentré le rôle et le fonctionnement de certaines corporations municipales.

L'ancien syndicaliste croit aussi avoir posé les jalons pour permettre à Sept-Îles de diversifier son économie.

Je me souviens lors de ma première séance, j’avais parlé de tourisme, des gens m’avaient envoyé au pilori. Il faut avoir une vision à plus long terme.

Les conseillers municipaux ont aussi profité de l'occasion pour remercier leurs collaborateurs et la population.

La majorité d'entre eux tenteront de se faire réélire, dont Michel Bellavance, qui brigue la mairie. Seuls Jean Masse et Marie-Claude Quessy-Légaré ont annoncé leur intention de quitter le conseil après l'élection du 7 novembre.

Un autre candidat a fait connaître son intention de se présenter à la mairie de Sept-Îles, il s’agit de Steeve Beaupré.