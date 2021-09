Fin des recherches pour retrouver deux pêcheurs disparus au large du Labrador

Joey Jenkins et Marc Russell pêchaient à bord du Island Lady le vendredi 17 septembre et prévoyaient rentrer au quai de Mary's Harbour, au large du Labrador, ce jour-là.

Ils ne sont pas revenus et une vaste opération de sauvetage pour les retrouver a été entreprise.

Mardi, la Gendarmerie Royale du Canada a indiqué qu'après 10 jours, les recherches étaient interrompues.

Le corps policier précise que les recherches aériennes ou sous-marines ont couvert une étendue de 9460 milles marins carrés.

Des éclaireurs de l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens et des personnes munies d'un sonar à balayage latéral, d'un véhicule sous-marin téléguidé et d'équipement spécialisé de recherche sous-marine ont effectué des recherches dans toutes les zones d'intérêt et dans les secteurs où des anormalités ont été détectées par l'équipement utilisé. Il n'a toujours pas été possible de retrouver les deux pêcheurs et leur embarcation , explique la caporale Jolene Garland.

Outre la GRCGendarmerie royale du Canada , plusieurs organismes ont participé aux recherches, incluant les Forces armées canadiennes et le Centre de coordination des opérations de sauvetage.