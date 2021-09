23 % moins d’orignaux abattus cette année au Nouveau-Brunswick

Le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie affirme qu'il y a eu une baisse du nombre d'animaux abattus.

La récolte préliminaire d'orignaux pour 2021 est de 3024 bêtes pour 4817 permis accordés. En 2020, 3905 orignaux sont tombées sous les balles des chasseurs, ce qui était une année record.

Cela représente 881 orignaux déclarés de moins que l'année dernière, soit une diminution de 23 %.

Cinquante-six mille personnes avaient demandé un permis pour le tirage.

Certaines régions sont plus touchées. À Fredericton le taux de succès des chasseurs a baissé de 43 % et à Miramichi de 38 %.

Ne pas oublier les dents

Cette année, les chasseurs avaient la possibilité d’inscrire leur gros gibier directement en ligne.

De plus, les chasseurs qui ont abattu un orignal ou qui abattent un ours pendant la saison actuelle doivent prélever une dent de l’animal et l’apporter dans un bureau du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie dans les 14 jours suivant l’inscription.

Il est aussi possible d’effectuer ces démarches comme auparavant à une station d’enregistrement.

Selon une biologiste du ministère, la collecte de ces informations permet d’en savoir plus sur l’état de santé des populations.

Les chasseurs qui n’accompagnent pas leur déclaration d’une dent ne sont pas admissibles au tirage l’année suivante.