COVID-19 : le bilan régional s’alourdit de trois cas

Trois nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan de la pandémie au Bas-Saint-Laurent, selon le plus récent bilan des autorités sanitaires.

Ils ont été recensés dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Témiscouata et de La Matapédia.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas par MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 684 Rivière-du-Loup 1361 Témiscouata 402 (+1) Les Basques 219 Rimouski-Neigette 843 La Mitis 188 La Matanie 260 La Matapédia 112 (+2) Indéterminés 2

Une nouvelle guérison est cependant enregistrée par rapport à lundi; 16 cas sont donc actifs en ce moment sur le territoire, dont 10 dans la MRC de La Matapédia.

Alors que les hospitalisations sont en hausse dans la province, il n'y en a toujours pas dans la région.

Au Québec, le nombre de cas tend par ailleurs à se stabiliser avec 469 infections recensées au cours des dernières 24 h. Le Bas-Saint-Laurent demeure parmi les régions les moins touchées dans la province avec le Nunavik, l'Abitibi-Témiscamingue et les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 310 285 doses ont été administrées dans la région.

