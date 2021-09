Les taux d’ozone nocif ont diminué en Nouvelle-Écosse, selon une étude

L’ozone qui se trouve naturellement dans la haute atmosphère est bénéfique parce qu’il bloque les rayons ultraviolets du Soleil. Mais lorsqu’elle est présente dans la basse atmosphère, cette substance peut endommager les poumons et les cultures.

Les matières polluantes produites par les centrales électriques, les voitures, les raffineries et d’autres sources réagissent au rayonnement solaire. De la chaleur est dégagée par une réaction chimique entre l’oxyde nitreux et des composés organiques volatils.

Nous avons eu une forte tendance à la baisse de l’ozone à long terme , affirme Morgan Mitchell, chercheuse à l’Université Saint Mary's à Halifax.

Elle est l'auteure principale de l’étude publiée dans la revue Atmospheric Environment (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) . L’étude, qui porte sur les années 2000 à 2018, repose sur les taux horaires d’ozone mesurés par trois stations de surveillance en Nouvelle-Écosse et sur les taux précurseurs de gaz.

Morgan Mitchell, chercheuse à l’Université Saint Mary's à Halifax, fait état d’une baisse de la pollution atmosphérique en Nouvelle-Écosse durant les deux dernières décennies qu’elle lie aux réglementations sur les émissions. Photo : CBC/Paul Withers

Les chercheurs ont constaté une diminution de l’ozone créé localement et de l’ozone créé dans le nord-est des États-Unis et transporté par les vents. Cette dernière constatation est particulièrement digne de mention parce que l’ozone peut être transporté sur de longues distances et la Nouvelle-Écosse est considérée comme étant au bout de ce couloir en Amérique du Nord.

L’étude indique que cette pollution transportée constitue maintenant une plus grande proportion de l’ozone de basse atmosphère en Nouvelle-Écosse, soit de 45 % à 63 % de l’ozone à Halifax.

Morgan Mitchell attribue la diminution globale des taux d’ozone aux réglementations qui réduisent les émissions à la source, dont celles des centrales électriques et des véhicules.

Les mesures prises par la Nova Scotia Power

Le fournisseur d’électricité Nova Scotia Power a réduit ses émissions d’oxyde nitreux de 58 % depuis 2005, selon la porte-parole Jacqueline Foster. L’entreprise, explique-t-elle, a installé des systèmes à faibles émissions d’oxyde nitreux à certaines de ses centrales thermiques. Mme Foster ajoute qu’il y aura d’autres réductions des émissions polluantes lorsque l’entreprise renoncera au charbon d’ici 2030.

Dans leur étude, les chercheurs indiquent que les taux d’ozone dans la région d’Halifax atteignent leur sommet durant l’heure de pointe matinale et qu’ils diminuent ensuite.

Morgan Mitchell ajoute que les gens peuvent contribuer à réduire l’ozone créé localement en utilisant moins leur voiture, par exemple en faisant leur magasinage plus près de chez eux.

D’autres travaux de recherche

La décroissance des taux d’ozone a ralenti durant les cinq dernières années de la période étudiée par les chercheurs. Mme Mitchell ignore la cause exacte de ce phénomène, mais elle dit qu'il peut être entraîné par une croissance de la population ou du nombre d’automobilistes.

Elle précise que 70 % des matières polluantes provenant des États-Unis passent au-dessus de la Nouvelle-Écosse sans descendre à la surface. Pourquoi est-ce le cas? Des travaux de recherche tentent de répondre à cette question.

Morgan Mitchell explique qu’il faut être capable de mieux prévoir les concentrations élevées de l’ozone afin de prévenir les populations vulnérables en cas de besoin. Pour ce faire, ajoute-t-elle, il faut mieux comprendre le transport des matières polluantes et les raisons pour lesquelles elles descendent à la surface.