Engouement pour les chandails orange pour la Journée de la vérité et de la réconciliation

La première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a lieu jeudi. Cette journée marquée par le port du chandail orange sert à rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats pour Autochtones.

Brianna Olson-Pitawanakwat, responsable de l’association torontoise Native Art Society, affirme constater pour la première fois un grand engouement pour ces chandails. On n’a jamais vu ça avant : plusieurs grandes entreprises ont acheté des chandails pour enfant. Ça fait trois mois que nous ne parvenons pas à nous approvisionner en chandails pour enfant , explique-t-elle.

Le fournisseur de Native Art Society s’est tourné vers l’étranger, indique Nanook Gordon Fareal, associée et fiancée de Brianna Olson-Pitawanakwat.

Nous vendons les chandails depuis quatre ans, mais la demande n’a jamais été aussi importante. Heureusement que notre fournisseur habituel a commandé aux États-Unis Une citation de :Nanook Gordon Fareal

Du côté du magasin Wolf Den, spécialisé dans la vente d'objets d'art et d'artisanat autochtones à Parry Sound, on affirme avoir un bon stock de chandails orange, mais qu'on tente de s'en procurer davantage.

Brianna Olson-Pitawanakwat soutient qu'en donnant la possibilité aux entrepreneurs autochtones de vendre des chandails orange ou autres accessoires, on les aide à raconter eux-mêmes leur histoire. Photo : Radio-Canada

D'après Brianna Olson-Pitawanakwat, l’attrait des grandes entreprises vers les chandails de couleur orange complique les affaires des détaillants autochtones. Il n’y a pas de pénurie de chandails orange. La réalité est que ces entreprises en ont acheté en grande quantité et maintenant les petits entrepreneurs autochtones ne peuvent pas s’en procurer , précise-t-elle.

Brianna Olson-Pitawanakwat croit que cette situation occasionne un manque à gagner chez les Autochtones, car l’argent de la vente de chandails orange devrait servir à soutenir les Autochtones comme le fait leur association, dit-elle.

Tout l'argent de la vente de chandails sera utilisé pour des survivants de pensionnats pour Autochtones ici dans les rues de Toronto, alors que des bénéfices de vente réalisés par certaines grandes entreprises ne profiteront pas aux Autochtones. Une citation de :Brianna Olson-Pitawanakwat

Les chandails orange exposés dans un des magasins Walmart Canada. Photo : Capture d’écran - Facebook - Walmart Canada (Bowmanville) / Facebook - Walmart Canada (Bowmanville)

Dans un message écrit, Walmart Canada dit collaborer avec Orange Shirt Society, un organisme sans but lucratif basé en Colombie-Britannique afin de sensibiliser le public à l’histoire et à l’impact continu des pensionnats pour Autochtones au Canada .

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec cette organisation pour créer des chandails orange et les vendre dans nos magasins et en ligne. Pour chaque chandail vendu, 100 % des profits seront remis directement à Orange Shirt Society pour soutenir le travail important qu’elle accomplit. Une citation de :Walmart Canada

Un porte-parole de La Baie, qui vend aussi des chandails orange, a déclaré à CBC News que l'entreprise collabore également avec Orange Shirt Society.

Napash Arts, une entreprise créée par un duo mère et fille de Thunder Bay, verse la totalité de ses ventes et bénéfices des chemises et des chandails orange à Indian Residential School Survivors Society, un organisme de bienfaisance de la Colombie-Britannique, a indiqué Alice Napash, une des co-fondatrices de l’entreprise.

Nous pensons qu'il est important de soutenir chaque cause, car elle sert les personnes qui ont été touchées par les tragédies vécues par nos familles , a-t-elle déclarée.

Selon Alice Napash, sa grand-mère a été une survivante des pensionnats pour Autochtones.

Célébrée dans tout le pays le 30 septembre, la journée connue aussi sous le nom de Journée de la chemise orange ne sera pas fériée en Ontario.