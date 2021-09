Jour d’élections municipales à Terre-Neuve-et-Labrador

Le taux de participation aux dernières élections provinciales a été le pire de l’histoire (48 %) et le scrutin fédéral a eu lieu il n’y a que huit jours, mais le président de Municipalités T.-N.-L. se dit optimiste.

Aux élections municipales, il y a beaucoup moins d’électeurs alors chaque vote compte , affirme Craig Pollett, dont l’organisme regroupe les municipalités constituées de la province. C’est votre occasion de vous prononcer sur l’avenir de votre communauté.

Dans la plupart des collectivités, les bureaux de scrutin sont ouverts de 8 h à 20 h. Les électeurs peuvent consulter le site web de leur municipalité pour se renseigner sur les emplacements de vote et les pièces d’identité requises.

Craig Pollett constate d’une légère augmentation (2,8 %) au nombre de candidats aux élections municipales. Il se réjouit également que les femmes représentent 39 % des personnes qui se présentent aux élections de 2021. Elles ne représentaient que 33 % des candidats en 2017.

Ce n’est pas une augmentation énorme, mais on observait une tendance à la baisse et avec la pandémie et les nombreuses élections, on est ravi de voir que ces chiffres augmentent , affirme-t-il.

Craig Pollett ajoute qu’il y a aussi un plus grand nombre de candidats âgés de 18 à 35 ans. Ils représentent 9 % des candidats aux municipales.

Il y a une nouvelle génération plus jeune qui s’intéresse à la politique municipale, croit-il.

Vote postal dans 10 villes

Les élections municipales arrivent alors que la province gère la quatrième vague de COVID-19. Terre-Neuve-et-Labrador recense 155 cas actifs de la maladie, dont la grande majorité se situe dans la zone sanitaire du centre.

Par précaution, 10 municipalités, dont Saint-Jean, ont choisi d’effectuer un vote par la poste. Ces collectivités représentent 40 % de la population provinciale.

Au moins une municipalité, la ville de Summerford, sur l’île de Twillingate, a repoussé le jour du vote. Au moins 50 personnes dans la région sont actuellement atteintes de COVID-19.

Avec les informations de CBC