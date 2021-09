Martin Lefebvre tentera de devenir maire de Ville-Marie

Martin Lefebvre souhaite succéder à Michel Roy, qui avait annoncé ne pas se présenter pour un nouveau mandat.

Originaire de Fugèreville, Martin Lefebvre vit à Ville-Marie depuis près de 30 ans et est conseiller municipal depuis quatre ans.

Membre de l'équipe du maire sortant Michel Roy lors des dernières élections municipales, Martin Lefebvre souhaite poursuivre les dossiers amorcés par le conseil ces dernières années.

D'autres conseillers municipaux se présenteront d'ailleurs en équipe avec M. Lefebvre. À l'émission Ça vaut le retour, il a nommé certaines de leurs priorités.

C'est sûr que comme dans toutes les municipalités, on a des infrastructures qui prennent de l'âge, alors on travaille très fort là-dessus, à s'assurer d'avoir un plan pour le maintien et l'amélioration de nos bâtisses. [...] Notre édifice principal où il y a le bureau administratif, où logeait la piscine jusqu'à deux ou trois ans passés, on a des améliorations à faire là, parce que c'est un bâtiment qui a plus de 50 ans , souligne-t-il.

L'équipe devrait présenter plus de détails de son programme plus tard cette semaine.