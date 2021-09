COVID-19 : 5181 nouveaux cas et 23 décès supplémentaires en 3 jours en Alberta

L’Alberta a identifié 5181 nouveaux cas de COVID-19 entre les 24 et 26 septembre. Elle a également compté 23 décès supplémentaires.

Au total, 2645 personnes ont succombé à la COVID-19 en Alberta depuis le début de la pandémie.

La province compte 21 307 infections actives.

La moyenne du taux de positivité de la province au cours des sept derniers jours est de 10,65 %.

Soins intensifs surchargés

Actuellement, 1063 personnes sont hospitalisées en raison du coronavirus, dont 265 aux soins intensifs.

Selon Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ), le nombre de patients hospitalisés aux soins intensifs a augmenté de 11 % au cours des 7 derniers jours.

L’agence provinciale indique que la province dispose de 370 lits aux soins intensifs, incluant 38 lits d’appoints ouverts au cours de cette même période.

AHSServices de santé Alberta continue de faire tout ce qui est possible pour assurer que nous ayons suffisamment de lits aux soins intensifs pour faire face à la demande, incluant l’ouverture de lits supplémentaires et le redéploiement d’employés , indique AHSServices de santé Alberta , dans un courriel.

AHSServices de santé Alberta indique également que la grande majorité des 312 patients aux soins intensifs sont atteints de la COVID-19 et indique qu’il s’agit du nombre le plus élevé de patients aux soins intensifs depuis le début de la pandémie.

Sans lits d'appoint, les unités de soins intensifs seraient à 180 % de leur capacité, fait également savoir AHSServices de santé Alberta .

Vaccination

Jusqu’à maintenant, 83 % des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 73,8 % sont pleinement vaccinés.

Selon le gouvernement canadien, l’Alberta est la deuxième province ayant le taux de vaccination le plus bas au Canada tout juste derrière la Saskatchewan.