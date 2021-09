Pensionnats pour Autochtones : 1,5 million de dollars pour la santé mentale en C.-B.

Ce financement doit élargir et renforcer des services culturels et de santé mentale existants.

Il fait partie des 12 millions de dollars annoncés en juin dans le cadre du fonds d'intervention pour les pensionnats de la Colombie-Britannique. Il est accessible à 21 communautés de la province et 2,85 millions de dollars ont été alloués à ce jour.

Le ministre des Relations avec les Autochtones Murray Rankin a salué le savoir-faire des trois organismes choisis, saluant leur travail qui prend en compte les traumatismes intergénérationnels.

Ces organisations se sont avérées extrêmement importantes dans l'offre [...] de services dirigés et fournis par les Autochtones. Une citation de :Murray Rankin, ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique

L'Indian Residential School Survivors Society recevra 750 000 dollars pour développer plusieurs programmes dont sa ligne d’écoute accessible 24 h sur 24 pour les survivants. L'argent servira aussi à augmenter le personnel dédié au conseil et soutien culturel.

Angela White, la directrice générale, a expliqué que les survivants qui utilisent cette ligne sont heureux d'avoir un endroit où ils se sentent en sécurité et où ils peuvent parler à des Autochtones.

Elle souligne d'ailleurs que pendant le mois et demi suivant l’annonce de la découverte de restes d'enfants près d'un ancien pensionnat pour Autochtones à Kamloops, la ligne a reçu entre 500 et 600 appels pendant le jour. La nuit chaque conseiller recevait entre 30 et 45 appels.

Metis Nation BC recevra, elle, 250 000 dollars pour notamment mieux aider les Métis survivants des pensionnats pour Autochtones.

Colette Trudeau, directrice principale des opérations et de l'administration de Metis Nation BC, explique que l’organisme souhaite accroître la connaissance du public de l'expérience des Métis.

Colette Trudeau a rappelé que des enfants métis ont été transférés vers des pensionnats pour Autochtones afin d’y augmenter les inscriptions. Sa propre famille a dû se cacher et prétendre être canadienne-française pour y échapper, perdant ainsi sa culture, sa langue et son identité.

Elle a donc salué ce financement après ce qu'elle considère une longue période de sous-financement systématique en Colombie-Britannique.

Metis Nation BC prévoit également organiser un forum provincial au printemps 2022.

La Tsow-Tun Le Lum Society recevra quant à elle 500 000 dollars pour offrir davantage de soutien en matière de santé et de bien-être, y compris des services aux communautés qui effectuent des travaux sur les sites des anciens pensionnats et hôpitaux pour Autochtones.

Reconnaître la vérité de notre système colonial

Pour le ministre des Relations avec les Autochtones Murray Rankin le temps de rendre des comptes est arrivé et les Britanno-Colombiens doivent reconnaître la vérité du système colonial.

Il a réitéré l’importance pour les Autochtones d'avoir accès à du soutien auquel ils peuvent faire confiance.

Prenez note, faites votre propre éducation, faites votre propre recherche, et si vous le pouvez, parlez avec un survivant intergénérationnel ou un survivant. Une citation de :Angela White, directrice générale, Indian Residential School Survivors Society

Angela White conseille quant à elle de profiter du 30 septembre pour écouter et croire les survivants qui pendant longtemps ont vécu dans la honte, car leur histoire n’était pas crue.

Elle espère que les Britanno-Colombiens porteront la couleur orange jeudi en soutien à leurs concitoyens autochtones.