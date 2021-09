18 écoles estriennes jugées prioritaires pour l’installation de lecteurs de CO2

Cette initiative survient en lien avec le dossier de la qualité de l'air dans les écoles du Québec. Une enquête de Radio-Canada révélait que le protocole de mesure de CO2 n'était pas respecté dans la majorité des tests. Québec avait alors promis de modifier les tests et de fournir des lecteurs de CO2 aux écoles. Le dioxyde de carbone est un bon indicateur de la qualité de l'air dans une classe. Cette mesure permet alors aux écoles d'agir pour améliorer la ventilation et ainsi prévenir la transmission de la COVID-19 par aérosols.

À Drummondville, quatre écoles seront aussi munies de ces détecteurs soit les écoles Saint-Eugène, Duvernay, Saint-Louis-de-Gonzague et Frédéric-Tétréau. Il n'y avait pas vraiment d'inquiétude, mais on comprend qu'il y a quand même un souci au Ministère d'installer des lecteurs là où c'est nécessaire et dans les endroits où ça l'est, nous allons procéder tout simplement , a nommé le secrétaire général du Centre de services scolaire des Chênes, Bernard Gauthier.