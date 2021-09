Une deuxième candidate à la mairie de Saint-Élie-de-Caxton

Lucie Hamelin a passé les quatre dernières années autour de la table du conseil municipal. Elle croit pouvoir mettre son expérience au profit des citoyens en raison notamment des responsabilités qui lui ont été confiées et de ses implications durant son mandat.

La transparence du conseil municipal, les dossiers liés à l’eau potable, la construction d’un centre de la petite enfance et le renouvellement de la convention collective des employés municipaux font partie de ses priorités.

Je n’ai pas une vision [précise] à l’heure actuelle, mais je pense qu’il y a plusieurs dossiers à faire continuer à évoluer et je vais être là pour essayer d’aider le personnel et le conseil [municipal]. On sera une équipe donc on essaiera de faire avancer ça ensemble , a-t-elle indiqué au micro de Barbara Leroux à l’émission En direct.

En ce qui concerne le climat souvent décrit comme tendu dans la municipalité au cours des dernières années, elle a dit penser que ce n’est jamais blanc ou noir .

Je pense des fois que ce qui sortait publiquement ou ce qui se disait n’était pas nécessairement exactement les deux côtés de la médaille. Une citation de :Lucie Hamelin, candidate à la mairie de Saint-Élie-de-Caxton

J’ai appris que c’est vaste les dossiers dans une Municipalité, qu’on pense à l’aqueduc, à l’eau potable, à la voirie, aux travaux publics… Déjà, juste ça, ça occupe la majorité du budget et la majorité du temps de notre personnel. Donc après ça, je pense qu’il y a différents dossiers qu’il faut continuer à suivre, à développer. C’est un beau défi de vouloir juste essayer d’offrir du temps pour la Municipalité , a-t-elle ajouté.

L’actuel maire, Robert Gauthier, a annoncé dans les dernières semaines qu’il ne solliciterait pas de second mandat à la mairie de Saint-Élie-de-Caxton.