La révision des cibles à la CNESST est « inacceptable », selon le PQ

Les travailleurs ayant subi un accident ou souffrant d’une maladie professionnelle risquent d’être de plus en plus nombreux à voir leur dossier traîner en longueur à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), selon le Parti québécois (PQ).

Le porte-parole du PQParti québécois en matière de travail, Sylvain Gaudreau, n’en revient pas que la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ne vise plus à répondre à 100 % des réclamations à l’intérieur d’un nombre de jours bien précis.

Pour 2021, ce délai maximal devait être de 50 jours, avant d’être abaissé à 30 jours en 2022, puis 20 jours l’année suivante. Or, Radio-Canada rapportait lundi matin que la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a modifié ces cibles, l’été dernier.

L’organisme vise désormais à répondre seulement à une majorité des réclamations à l’intérieur de 15 jours pour les accidents du travail et 60 jours pour les maladies professionnelles.

Derrière ça, il y a du monde qui vivent des drames, qui perdent des revenus [...], qui sont en accident de travail ou en maladie professionnelle. Une citation de :Sylvain Gaudreault, porte-parole en matière de travail pour le Parti québécois

Son homologue du Parti libéral du Québec (PLQ), Monsef Derraji, se dit extrêmement préoccupé de voir qu'une révision des cibles à la baisse a été approuvée par le gouvernement.

Pourtant, le 20 janvier 2020, le ministre nous assurait qu’il allait régulariser la situation et réduire les délais à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , rappelle-t-il.

Incohérent

Pour le PQParti québécois , le gouvernement Legault fait preuve d’incohérence en permettant à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de réviser ses cibles, au moment où il s’apprête à faire adopter le projet de loi 59 pour réformer le régime de santé et sécurité au travail.

Le ministre [Jean Boulet] nous dit lui-même dans ce projet de loi : "ah, c'est révolutionnaire parce qu'on va augmenter le nombre de personnes qui seront couvertes [par la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ]" , résume M. Gaudreault.

Est-ce que ça veut dire que finalement, il va venir augmenter le nombre de personnes qui vont être en attente [à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ]? Ça m'apparaît inacceptable. Une citation de :Sylvain Gaudreault, porte-parole en matière de travail pour le Parti québécois

Rien de rassurant , renchérit M. Derraji du Parti libéral du Québec (PLQ). On nous avait promis une réponse rapide, on voit plutôt un gouvernement qui pellete en avant.

Monsef Derraji est porte-parole du PLQ en matière de travail et d'emploi Photo : Radio-Canada

Lors du dépôt du projet de loi, l’an dernier, le ministre Jean Boulet expliquait en effet que cette première réforme en 40 ans permettrait de faire passer le taux de travailleurs couverts par la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de 25 % à 94 %, au Québec.

Il y a un dicton qui dit qu'il faut que les bottines suivent les babines , lance M. Gaudreau. Selon lui, la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail doit embaucher plus d’agents d’indemnisation pour répondre aux demandes des travailleurs dans des délais raisonnables.