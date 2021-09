Vaccination obligatoire pour tous les élèves torontois, réclame la santé publique

Le Bureau de santé publique de Toronto demandera à la province d'ajouter les vaccins contre la COVID-19 à la liste des vaccins obligatoires pour tous les enfants de 5 ans et plus en vertu de la Loi sur l'immunisation des élèves.

La Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste en chef de Toronto, a demandé au conseil du Bureau de santé de demander une révision de la Loi sur l'immunisation des élèves.

Lundi, le conseil a adopté sa recommandation en ce sens.

Dans sa lettre au bureau de santé datée du 13 septembre, la Dre de Villa fait référence aux neuf autres vaccins compris dans la loi. Les élèves inscrits à l'école doivent avoir reçu ces vaccins afin d'assister à des cours.

Le COVID-19 ne fait actuellement pas partie de ces maladies désignées.

La Dre de Villa souligne dans sa lettre que la sécurité et l'efficacité des vaccins approuvés ont été prouvées chez les enfants de 12 ans et plus.

Compte tenu de l'épidémiologie actuelle de la COVID-19 et de la nécessité de favoriser la réouverture des écoles en toute sécurité, il est recommandé que la province exige la vaccination contre le COVID-19 des élèves admissibles en fonction de leur âge et de leur année de naissance , peut-on lire dans la lettre.

La semaine dernière, le président du Conseil scolaire publique anglais de Toronto, Alexander Brown, a demandé au gouvernement de l'Ontario d'ajouter le vaccin COVID-19 à la liste des vaccins obligatoires.

Il avait fait cette demande dans une lettre adressée à la Dre de Villa, au ministre de l'Éducation Stephen Lecce et au médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore.

Un groupe déjà formé afin de préparer le déploiement

De plus, le Bureau de santé publique de Toronto a mis sur pied un groupe chargé de planifier la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans contre la COVID-19.

Selon la santé publique, la ville compte 200 000 enfants dans cette tranche d'âge.

Les plans du bureau de santé précisent que les partenaires en santé, les conseils scolaires, les représentants de la communauté et le ministère provincial de la Santé participent à la planification.

La semaine dernière, Pfizer et BioNtech ont affirmé que leur vaccin contre la COVID-19 fonctionne chez les 5 à 11 ans. Santé Canada n'a approuvé aucun vaccin contre la COVID-19 pour les moins de 12 ans.

Interrogée sur la question lundi matin, la ministre de la Santé, Christine Elliott, a reconnu que son gouvernement envisageait cette mesure.

Nous allons examiner tout ce qui peut protéger les gens, y compris les jeunes , a répondu la ministre.

De son côté, le Dr Moore a confirmé que l'idée d'ajouter le vaccin contre la COVID-19 à la liste des vaccins obligatoires est sur la table.

