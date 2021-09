Netflix lance un site pour explorer les lieux de tournage de ses contenus canadiens

Où retrouver au Canada des lieux emblématiques de séries ou de films diffusés sur Netflix, comme M’entends-tu?, The Umbrella Academy, Virgin River ou encore Jusqu’au déclin, Le jeu de la dame (The Queen's Gambit) et Anne (Anne With an E)? Sur son nouveau site Netflix chez vous  (Nouvelle fenêtre) , la plateforme de diffusion en continu répertorie plusieurs endroits où ont été tournées certaines scènes de ses contenus.

Par exemple, l'auditoire de la populaire série Virgin River apprendra qu’il est possible de voir le chalet où le personnage de Mel vit en se rendant au parc Murdo Frazer, à North Vancouver.

Et direction le 54, rue King Est, à Hamilton, en Ontario, pour admirer la façade de la grande demeure de la série The Umbrella Academy ou encore le Bar R.V., dans le quartier Ville-Émard, pour découvrir l'endroit où se réunissent Ada, Caro et Fabiola dans la deuxième saison de M’entends-tu?.

En mettant en vedette des lieux de tournage canadiens sur Netflix chez vous, la plateforme souhaite aussi souligner que les productions filmées au Canada contribuent à donner envie aux gens du reste du monde de visiter le Canada et d’en apprendre plus sur sa culture.

Selon un sondage réalisé par Netflix auprès de 13 500 personnes en France, en Brésil, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie et en Suède, 78 % des gens qui ont vu Jusqu’au déclin, qui a été tourné dans les Laurentides et dans Lanaudière, ont déclaré être davantage intéressés par la nature et la faune sauvage canadiennes.

De manière générale, les personnes ayant regardé du contenu canadien se montrent respectivement 20 %, 23 %, 22 % et 25 % plus intéressées par la nature canadienne, l’histoire du Canada, la culture autochtone et la scène créative locale que ceux et celles n’ayant pas regardé de séries ou de films tournés au Canada.