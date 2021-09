64 % des employés de l’hôpital de Saint-Quentin sont vaccinés contre la COVID-19

Vendredi, la Dre France Desrosiers, PDGprésident-directeur général du réseau de santé Vitalité, avait dévoilé que seulement 4 employés sur 10 de l’hôpital Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin étaient vaccinés. Elle affirmait que le taux de vaccination dans le réseau était d'environ 88 %.

Toutefois, on apprend lundi que cette information était erronée.

Nous sommes heureux de préciser que le taux de vaccination des employés de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin a atteint 64 % en date de ce matin. Il est à noter que l’ancien taux de vaccination de 40 % qui avait été récemment rendu public représentait des données datant d’environ deux semaines , a précisé le directeur du Service des communications au réseau de santé Vitalité, Jean-René Noël, lundi.

Une information qui fait réagir

Nicole Somers, mairesse de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick, le 11 octobre 2020. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

La mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, déplore que ces chiffres aient été rendus publics.

Ça fait trois jours qu’on me darde et qu’on me bombarde de questions, à savoir qu’est ce qu’on va faire, et comment on réagit , dit-elle. On a réagi à 40 %, on va réagir à 64 %, mais je déplore encore que l’information ait été donnée publiquement.

La mairesse ajoute que l’hôpital Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin reste sécuritaire. Ces personnes-là donnent un service. On donne toujours un service de qualité et ça va continuer, et ce n’est pas un taux de vaccination qui va faire la différence , croit-elle.

Avec les informations de Serge Bouchard