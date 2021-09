Hausses de coût très importantes observées dans des contrats passés par la STM

Deux contrats d’approvisionnement et un de services accordés par la Société de transport de Montréal (STM) entre janvier et juillet ont entraîné des hausses de coût très importantes, rapporte le Bureau de l’inspectrice générale (BIG) de la Ville de Montréal dans son rapport de mi-année 2021.

Chargé de surveiller les appels d’offres élaborés par la Ville et l’intégrité des contrats qui en découlent, le BIG a pu observer qu’au cours de cette période, un contrat d’approvisionnement en fournitures de bureau, un autre d’approvisionnement en mobilier de bureau et encore un autre de services de promotion avaient respectivement augmenté de 336 %, 127,6 % et 62 %.

Ainsi, le contrat pour l’achat de fournitures de bureau pour lequel devait initialement être déboursé un montant de 398 796 $ a plutôt coûté 1,7 million de dollars.

Le deuxième contrat visant l’acquisition de mobilier de bureau a pour sa part subi trois hausses consécutives, passant de 7,9 millions de dollars à un total de plus de 18 millions des dollars.

Quant au contrat de service, il a augmenté de 286 571 $, pour un total de 745 571 $.

Selon le BIGBureau de l’inspectrice générale , les hausses des coûts des deux premiers contrats s’expliquent par une augmentation des quantités de fournitures et de mobilier de bureau achetés par la STMSociété de transport de Montréal aux soumissionnaires, et non par l’ajout de biens qui n’étaient pas prévus dans les contrats.

Quant au contrat de services de promotion, la cause principale de son augmentation est due à l’ajout d’un mandat de distribution de masques lavables à la clientèle de la STM en raison de la pandémie de COVID-19 , note le rapport. L’achat des masques avait été effectué par la STM.

Tout de même, après analyse, l’inspectrice générale en vient à la conclusion que ces contrats n’ont pas respecté la Loi sur les sociétés de transport en commun ni le Règlement concernant la gestion contractuelle de la STMSociété de transport de Montréal .

Bien que tous ces contrats aient pris fin ou soient sur le point de l’être, les constats énumérés dans ce rapport n’en demeurent pas moins sérieux. Une citation de :Extrait du rapport du Bureau de l’inspectrice générale de la Ville de Montréal

Le BIGBureau de l’inspectrice générale recommande donc qu’un plan d’action comprenant les mesures proposées par la STMSociété de transport de Montréal pour que ces situations ne se reproduisent pas soit mis en œuvre. Il requiert de plus d’être informé des suites qui y seront données , écrit le Bureau.

Plus de détails suivront.