La C.-B. veut embaucher 3000 personnes marginalisées dans les secteurs techno

Nous voulons bâtir une économie pour tous, une économie durable, innovante et inclusive pour tous les Britanno-Colombiens , explique le ministre de l’Emploi, de la Reprise économique et de l’Innovation, Ravi Kahlon.

Le programme offre aux entreprises technologiques des bourses de 10 000 $ pour faciliter l’embauche de personnes historiquement marginalisées dans ce secteur croissant de l’économie de la province.

Avec les contributions de partenaires, la somme totale accordée au programme s’élève à 29 millions de dollars. Photo : Getty Images / PeopleImages

Ouverts à différents profils

Le programme vise l’embauche de gens qui ont différents types de formations, fait valoir la Secrétaire parlementaire pour les Technologies et l’Innovation, Brenda Bailey.

Le programme a d’abord été conçu pour embaucher des gens avec une formation scolaire typique , un diplôme universitaire, notamment. Or, nous reconnaissons que ce n’est pas tout le monde qui suit ce parcours et il existe de multiples façons d’entrer dans le secteur technologique .

3000 bourses disponibles jusqu'en 2022

Avec les contributions de partenaires, telles que le Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC) et l’organisme à but non lucratif Mitac, la somme totale accordée au programme s’élève à 29 millions de dollars.

Le programme est issu d’une série de consultations menées par Victoria auprès du secteur des technologies entre mai et juin 2021 auxquelles ont participé 21 organisations.

Les entreprises souhaitant profiter du programme ont jusqu’au printemps 2022 pour le faire, ou jusqu’à ce que les 3000 bourses aient été accordées, indique le gouvernement dans un communiqué.