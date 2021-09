La STO défend sa gestion de crise, trois semaines après la cyberattaque la visant

Compte tenu de la complexité de la situation, vous comprendrez qu’il était impératif de faire preuve de prudence dans nos communications pour s’assurer de transmettre des informations exactes sans pour autant nuire aux enquêtes , a déclaré le directeur général de la STOSociété de transport de l'Outaouais , Patrick Leclerc, lundi.

Il a fait valoir que son organisation avait émis une communication publique et avisé les usagers sur les réseaux sociaux dès le premier jour. Il a ajouté qu’au 5e jour, trois communications avaient été faites et une page web sur le sujet avait été mise en place.

Il a aussi insisté sur le fait qu’il est difficile pour l’organisation de valider certaines informations et que la STOSociété de transport de l'Outaouais voulait éviter d’avancer certains éléments de réponse pour ensuite devoir rectifier le tir.

Pour ce qui est de la communication sur les données [...], quand vos systèmes sont encryptés et que vous n’avez pas accès aux backups, confirmer la validité de l’information devient extrêmement difficile.

Ressources déployées

De son côté, la présidente du conseil d’administration de la STOSociété de transport de l'Outaouais , Myriam Nadeau, a assuré que toutes les ressources nécessaires seraient dégagées pour permettre une protection des données à court terme, mais aussi à long terme. L’enquête en cours sert [...] à déterminer l’ampleur de l’attaque et ce qu’on a à améliorer [...] C’est certain qu’on veut s’assurer d’être au plus haut niveau des plus hauts standards , a-t-elle dit.

La STOSociété de transport de l'Outaouais s’est attiré bien des critiques, dernièrement, concernant sa façon de gérer la situation et le peu de communications émises.

L’attaque informatique s’est déclarée le 4 septembre dernier et une enquête interne, menée avec des experts de la firme KPMG, a été lancée. Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a aussi été avisé.

Selon les informations divulguées par la STOSociété de transport de l'Outaouais lundi, des données contenues dans les listes de clients pourraient avoir été compromises dans l’attaque. Ces listes ne contiennent toutefois pas d’informations sensibles telles que des numéros d’assurance sociale et des données bancaires, a précisé Patrick Leclerc.

Les banques de données sur les clients de la STOSociété de transport de l'Outaouais contiennent, de façon générale, des noms, prénoms et adresses postales. Parfois, le sexe, la date de naissance et l’adresse courriel ont aussi été précisés par les clients, selon les indications du directeur général de la STOSociété de transport de l'Outaouais .

Avec des informations de Nathalie Tremblay et d'Emmanuelle Poisson