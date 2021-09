Le déraillement du train léger est intervenu après des heures de problèmes, selon le BST

Le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada a publié, lundi, un avis dans le cadre de son enquête sur le déraillement d'un train hors service près de l'extrémité ouest de la ligne de la Confédération d'Ottawa dans la soirée du 8 août.

La lettre se concentre sur le bas des trains à deux véhicules, en particulier les ensembles de cartouches et le gros écrou qui fixent les roues aux essieux.

Quelques heures avant que la roue ne déraille, le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada indique qu’une défaillance d'essieu sur un véhicule s’était déjà produite, ce qui signifie que l'opérateur aurait vu plusieurs avertissements de patinage des roues vers 13 h 25. Le train a pourtant continué de circuler.

Après que le train ait poursuivi sa route le long de la ligne et de ses 13 arrêts, le conducteur du train a signalé une odeur de brûlé vers 14 h 50 à la station la plus à l'ouest, celle le Pré Tunney.

Des pièces retrouvées près de la station de l’Université d’Ottawa, vers le milieu de la ligne, laissent supposer qu’un ensemble de cartouche s’est rompu et que des rouleaux ont été expulsés pendant que le train roulait vers l’ouest entre 13 h 25 et 14 h 50.

De retour à la station du Pré Tunney, un technicien a trouvé des marques de brûlure sur un disque de frein d'un véhicule. Il a toutefois mal identifié le problème et n'a pas vérifié davantage le train, y compris l'autre véhicule.

À partir de 20 h 15 à 20 h 25, des techniciens ont indiqué que le train faisait des allers-retours en douceur sur les voies et l'ont autorisé à retourner au chantier de maintenance, quittant la gare à 20 h 30.

C’est là que, presque immédiatement, deux roues ont déraillé à la sortie de l’aiguillage de liaison.

Roue coupée en raison d'une défaillance des roulements, selon le BST Bureau de la sécurité des transports du Canada

Lorsque les travailleurs sont allés remettre le train sur les rails, ils ont découvert qu'une roue n'était plus attachée.

La roue no 3 s’est détachée de l’essieu en raison de la défaillance catastrophique d’un roulement à rouleaux, qui n’avait pas été détectée auparavant, ainsi que de la rupture par surchauffe subséquente de la fusée d’essieu.

Ce déraillement a entraîné la fermeture de la ligne de la Confédération pendant près d'une semaine, alors que l’ensemble du parc était inspecté et que neuf autres véhicules avaient eux aussi des problèmes de roues.

La Ville inspecte désormais de plus près sous ses trains légers, selon le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada , qui souligne que les trains de VIA Rail disposent de systèmes capables de mesurer la chaleur à l'intérieur de ses roues pour avertir de problèmes potentiels.

La Ville d'Ottawa avait décidé de ne pas s’équiper d’un système similaire croyant qu'un entretien régulier serait suffisant.

Comme démontré par ce déraillement, une rupture par surchauffe d’un roulement à rouleaux [...] peut entraîner de graves conséquences. Il pourrait être souhaitable que les responsables du train léger sur rail d’Ottawa s’assurent que des systèmes de détection de surchauffe sont en place pour surveiller la température des ensembles de roulements cartouches à rouleaux de véhicule léger sur rail, afin de détecter tout roulement à rouleau qui surchauffe et d’intervenir avant qu’une défaillance catastrophique de roulement à rouleaux en service ne survienne , écrit le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada .

La Ville n'a pas encore répondu à cette recommandation.

Le train léger toujours fermé

La ligne de la Confédération est actuellement fermée après un autre déraillement de train vers la gare Tremblay, le 19 septembre, qui a, lui aussi, déclenché une enquête du BSTBureau de la sécurité des transports du Canada .

Aucun blessé n'a été signalé dans ces deux incidents.

Une lettre d'information du BSTBureau de la sécurité des transports du Canada fait partie du processus normal lorsque les inspecteurs trouvent quelque chose qui devrait être signalé. Il ne s’agit toutefois pas du rapport final.

Le délai normal pour ce type d’enquête est de 90 jours, ce qui signifie que le rapport final sur le déraillement d'août devrait être publié à la mi-novembre.

Une nouvelle directrice générale pour OC Transpo

C’est dans ce contexte bien particulier que la Ville d’Ottawa a annoncé, lundi, la nomination de Renée Amilcar comme nouvelle directrice générale des Services de transport en commun. L’ancienne directrice executive du Service des autobus de la Société de transport de Montréal (STM), depuis 2014, prendra ses fonctions le 18 octobre prochain.

Début du widget . Passer le widget? Je souhaite la bienvenue à Renée Amilcar, notre nouvelle DG du transport en commun, à @ottawaville! Renée est ingénieure industrielle avec un MBA, et elle nous vient de la Société de transport de Montréal, où 5300 employés se rapportent à elle. J’ai hâte de travailler avec vous! pic.twitter.com/k6GBPLqDcf — Jim Watson (@JimWatsonOttawa) September 27, 2021 Fin du widget . Retour au début du widget?

À la STMSociété de transport de Montréal , Mme Amilcar a dirigé une équipe de plus de 5300 employés chargés de la prestation de services, de l’entretien et de l’exploitation d’un parc de 1800 autobus réservés au réseau régulier et au transport adapté.

Renée Amilcar a été choisie comme nouvelle directrice générale des Services de transport en commun et prendra ses fonctions le 18 octobre 2021. Photo : Gracieuseté/Ville d'Ottawa / BENEDICTE BROCARD

En plus de travailler pour la STMSociété de transport de Montréal et d’être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Renée Amilcar est la première femme à avoir été nommée présidente du comité bus de l’Union internationale des transports publics (UITP). En 2018, elle a reçu le prix Leadership d’exception dans une grande entreprise, dans le cadre du concours Les Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Mme Amilcar remplace John Manconi qui avait annoncé son départ en mai dernier après 32 années de service.