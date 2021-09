La SÉPAQ achète les deux tiers de la pourvoirie Safari Anticosti

À partir du 5 décembre, Sépaq Anticosti détiendra des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage dans six nouveaux secteurs de l’île, qui étaient exploités auparavant par la compagnie, Safari Anticosti.

La transaction estimée à 26,1 millions de dollars implique également le rachat de deux auberges, 15 chalets, diverses infrastructures et véhicules. Safari Anticosti poursuivra tout de même ses activités et conservera la propriété des secteurs Saumon et Relais au nord-est de l’île.

Québec va octroyer un montant supplémentaire de 7,3 millions $ pour permettre à la SÉPAQSociété des établissements de plein air du Québec de réaliser des projets d’aménagement, de mise à niveau et de transition énergétique sur l’île d’Anticosti.

Avec cette acquisition, le gouvernement du Québec veut favoriser la protection et l’accès au territoire de l’île d’Anticosti.

Par ailleurs, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la SÉPAQSociété des établissements de plein air du Québec confirment que les employés de Safari Anticosti touchés par la transaction pourront rejoindre les rangs la SÉPAQSociété des établissements de plein air du Québec , s’ils le souhaitent.

