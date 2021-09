Nadia Lantin toujours introuvable

Son véhicule a été retrouvé au lendemain de sa disparition dans un sentier de la ZECZone d'exploitation contrôlée de l'Anse, à Chandler.

La Sûreté du Québec coordonne les recherches terrestres auxquelles participent des équipes de bénévoles. Les policiers ont notamment fait appel aux services de l'équipe de sauvetage la Grande Ourse basée à Rimouski qui sont arrivés 24 heures après le signalement de la disparition.

Le responsable des communications de l’équipe de sauvetage, Marcel Côté, souligne qu’en période de chasse, il est plus difficile de former des équipes pour ce genre de battues puisque beaucoup de membres de l’organisation sont des chasseurs.

Il explique que son équipe composée de cinq personnes a quadrillé un large périmètre durant le week-end sans résultat. Il s’agit, dit-il, d’un endroit situé près du périmètre urbain, mais très accidenté. La forêt est tout de même assez claire et on peut patrouiller facilement. On a fait une autre section le long de la rivière où c’était plus difficile.

Les membres de son équipe sont maintenant revenus chez eux. Personnellement, commente M. Côté, je crois que cela aurait été presque inutile de continuer le travail avec le peu d’indices qu’on avait.

Les conditions de terrain, l’abandon du véhicule, la météo sont autant de facteurs qui contribuent aux succès ou à l’échec de ce genre de recherches, relève Marcel Côté.

La pluie des derniers jours a aussi forcé les équipes à renoncer à utiliser le maître-chien puisque les pistes en forêt devenaient difficiles à repérer.

Nadia Lantin a été aperçue pour la dernière fois mercredi à Chandler au moment où elle quittait son travail au IGA du boulevard René-Lévesque Ouest à Chandler..

Toute personne qui apercevrait la dame est invitée à communiquer avec le 911.

Avec la collaboration de Pierre-Gabriel Turgeon