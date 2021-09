Adolescent de 15 ans poignardé : l’accusé avait un couteau dans son manteau

Une vingtaine de mois se sont écoulés entre la comparution de l’accusé et son procès, mais des années semblent les séparer.

Le frêle adolescent de 16 ans au visage juvénile est devenu un homme de 18 ans plus costaud et avec des traits matures. Son signe distinctif est encore le même : sa tignasse sombre et bouclée ne l’a pas quitté.

Chandail en coton ouaté et pantalons de sport noirs, il écoute les témoignages attentivement, assis aux côtés de sa mère, visiblement nerveuse, lundi matin au palais de justice de Laval.

Une chicane entre amis aurait dégénéré

Un des meilleurs amis de l’accusé a été poignardé à mort le 1er janvier 2020, au parc Marc-Aurèle Fortin, dans le secteur Fabreville. Les policiers sont intervenus autour de 20 h 30 pour une bagarre entre jeunes , témoigne le policier lavallois Frédéric Denis. À l’arrivée des secours, un garçon de 15 ans gît dans le parc, gravement blessé.

Des agents sont dépêchés dans les rues avoisinantes, où le suspect de 16 ans pourrait se trouver. L’agent Marc-Antoine Duchesne l’aperçoit, marchant dans la rue. Comme il s’agit d’une interception à haut risque puisque le jeune homme pourrait être armé, l’agent dégaine son arme à feu. Le suspect collabore et se couche au sol. En le fouillant, les policiers trouvent un couteau au manche bleu avec une lame d’environ 2,5 pouces .

Le suspect est très nerveux, il pleure et a des tremblements , relate l’agent Duchesne. L’adolescent a une lacération à la paume gauche et un peu de sang .

D’abord arrêté pour tentative de meurtre, il est quelques instants plus tard avisé que son ami est mort et qu’il est en état d’arrestation pour meurtre.

Dans la salle d’audience, le suspect fixe le sol en écoutant le récit de la soirée où sa vie et celle de ses amis ont chaviré.

Une déclaration inadmissible?

Dans les heures suivant son arrestation, l’accusé a fait une longue déclaration aux enquêteurs. La défense souhaite qu’elle ne soit pas admise en preuve au procès.

Les premiers jours du procès sont consacrés à ce débat. En contre-interrogatoire, l’avocat du jeune homme s’est longuement attardé sur la façon dont ses droits lui avaient été lus, le soir de son arrestation.

Droit à garder le silence, à consulter un avocat, à communiquer avec ses proches… Est-ce que les policiers se sont assurés de fournir des explications supplémentaires au mineur pour s’assurer qu’il avait bien compris?, a demandé Me Guy Poupart.

Les deux agents n’ont pas de souvenirs précis , quoique le patrouilleur Denis affirme que lorsqu’un jeune est arrêté, il faut utiliser un langage approprié à son âge .

Me Poupart a avancé qu’au moment de son arrestation, l’accusé était apeuré voire en panique avec des ecchymoses et du sang sur le visage et sur la tête. Des détails dont le policier Duchesne ne se souvient pas.

Le procès se déroule devant la juge Catherine Perreault de la Cour supérieure.

Si le jeune homme est reconnu coupable, le ministère public, représenté par les procureures Marie-Ève Vautier et Marie-Ève Dubeau, a déjà indiqué son intention de réclamer une peine pour adultes.

L’affaire est jugée en Chambre de la jeunesse puisque l’accusé était mineur au moment du drame. Une ordonnance de non-publication empêche de révéler son identité de même que celle de la victime et de nombreux témoins mineurs au moment des faits.