Un Valdorien lance son entreprise de fabrication de canots en cèdre

Grutier dans la vie de tous les jours, l’homme de 51 ans s’amuse à perfectionner son art depuis une trentaine d’années.

Mon cousin m’avait invité à faire du canot de cèdre avec lui et ça m’avait permis d’apprécier tout le travail qu’il y avait là-dedans, souligne-t-il. Ça a piqué ma curiosité et j’ai commencé à regarder ce qui se faisait partout au Québec. J’avoue que je trouvais ça pas mal cher, à près de 5000 $. Ça m’a incité à me fabriquer moi-même mon premier canot à 20 ans. En bout de ligne, avec l’achat du moule et de tout l’équipement, il m’a coûté encore plus cher!

Les canots sont fabriqués à main. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Ce premier projet l’a incité à poursuivre sa passion au fil des années, surtout en réparant des canots qui lui étaient confiés, en plus d’en construire quatre de A à Z.

Dans son garage de Sullivan, Yvan Tanguay tire une grande fierté de l’utilisation des techniques et des matériaux traditionnels.

Pour moi, c’est important de continuer cette tradition, précise-t-il. Mes outils sont modernes, mais ce sont mes mains qui font le travail et c’est toute une fierté. Je n’ai jamais suivi de formation, mais j’ai toujours aimé travailler le bois. J’ai un ami en Beauce qui m’a parrainé et qui est devenu mon mentor. Je l’appelle encore souvent pour des conseils.

La fabrication de canots est maintenant plus qu'une passion pour l'homme de 51 ans. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Yvan Tanguay peut passer de 70 à 80 heures pour la fabrication à la main d’un seul canot, du planage des planches de cèdre, à la pose de 5000 clous en laiton jusqu’à la teinture et la finition à l’époxy.

C’est un travail de longue haleine, mais c’est tellement plaisant, lance-t-il. C’est une détente automatique. De toute façon, tu ne peux pas être stressé quand tu travailles sur un objet aussi délicat. Il faut être doux dans son travail.

Le lancement de son entreprise marque une nouvelle étape pour Yvan Tanguay, mais il préfère garder les deux pieds sur terre pour l’instant avec son projet.