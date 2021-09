Du soutien en français pour les survivants de la traite de personnes en Ontario

Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara offrira un soutien psychothérapeutique, un aiguillage, une aide pour accéder aux ressources et des services de sensibilisation et de prévention en français, précise le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans un communiqué.

Ce nouveau programme communautaire aidera les jeunes victimes à reconstruire leur vie , selon le gouvernement Ford.

L'objectif est de venir en aide aux enfants et aux jeunes qui ont été exploités sexuellement ou qui sont à risque de l'être. En Ontario, l’âge moyen des victimes recrutées à des fins d’exploitation sexuelle est de 13 ans.

Selon la coordonnatrice de l'équipe de lutte contre la violence familiale et l’agression sexuelle du centre, Loubna Moric, cette aide financière permettra l’acquisition d’outils qui permettront aux victimes de se rétablir de leur traumatisme, d’améliorer leur bien-être physique, social et mental ainsi que d'encourager la gestion saine du stress .

Les plus de 940 000 dollars octroyés sur cinq ans permettront d'augmenter les soutiens en langue française dans la région et aidera un plus grand nombre de jeunes victimes [...] à obtenir les programmes communautaires spécialisés dont ils ont besoin , écrit le député de Niagara-Ouest, Sam Oosterhoff.

Le fait d’accroître la disponibilité des services en français et la sensibilisation de la communauté francophone de cette région permettra de protéger un plus grand nombre d'enfants et de jeunes contre ce crime , ajoute pour sa part la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.

Selon la province, environ deux tiers des cas de traite de personnes signalés à la police au pays se produisent en Ontario.

Cette initiative s'inscrit dans la Stratégie ontarienne de lutte contre la traite des personnes  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement provincial.