Un huitième mort lié à la COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador

De plus, 25 nouvelles infections sont signalées lundi : trois sont situés dans la région de l'est et 22 dans la région du centre.

Vingt-trois de ces cas font l'objet d'une enquête afin de connaitre la source de l'infection.

Il y a également un nouveau cas présumé positif à Terre-Neuve-et-Labrador.

Trois personnes se sont rétablies dans la province depuis la dernière mise à jour et trois autres sont actuellement hospitalisées.

Ce nouveau bilan fait passer à 155 le nombre de cas actifs à Terre-Neuve-et-Labrador. Parmi ces infections, 135 se situent dans le centre de la province.