Le Grand Sudbury fait appel à des influenceurs pour promouvoir le tourisme

Meredith Armstrong, directrice du tourisme et de la culture de la ville, affirme que son département a commencé à contacter des blogueurs de voyage et d'autres influenceurs des médias sociaux lorsque les restrictions de voyage ont été levées.

Selon Mme Armstrong, le plan est d'inviter des influenceurs dans la ville du nickel, de créer un itinéraire pour eux et de payer une grande partie de leur séjour.

La responsable du tourisme et de la culture à la Ville du Grand Sudbury, Meredith Armstrong. Photo : Radio-Canada

En retour, l'influenceur publie une critique, des photos ou une vidéo sur ses différentes plateformes de médias sociaux, atteignant potentiellement des milliers de visionnements.

Si vous pouvez faire dire à l'un de ces influenceurs "Sudbury est un endroit vraiment merveilleux à visiter et voici ce que j'ai vécu" et qu’ils peuvent donner à leur public une idée de ce qui l'attend à Sudbury, c'est un outil vraiment puissant pour la commercialisation , affirme Mme Armstrong.

Mme Armstrong indique qu'elle ne peut donner un chiffre exact des dépenses pour la Ville, car des partenaires locaux fournissent un soutien avec des chambres d'hôtel gratuites, des billets d'attraction ou d'autres biens et services.

Cela vaut absolument cet investissement, cet effort en temps et en argent. Une citation de :Meredith Armstrong, directrice du tourisme et de la culture de la ville

Ces personnes produisent de belles photographies et d'excellentes recommandations lorsqu'elles sont satisfaites de l'expérience qu'elles ont vécue , indique la directrice du tourisme et de la culture pour la Ville du Grand Sudbury.

L'une de ces influenceuses est Lauren Yakiwchuk, la voix derrière le blogue de voyage Justin Plus Lauren.

Elle a été invitée par la Ville à faire une visite de la région cet été.

Lauren Yakiwchuk est une blogueuse à temps plein, couvrant des sujets tels que les voyages, la randonnée et la cuisine végétalienne. Photo : justinpluslauren.com

Je suis vraiment adepte de randonnées et d'aventures en plein air, alors j'ai vraiment aimé aller à Onaping Falls. C'était l'une des plus belles chutes d'eau que j'aie jamais vues… aussi l'aire de conservation du lac Laurentien. C'était merveilleux aussi , dit-elle.

Mme Yakiwchuk a également exploré les offres urbaines de Sudbury, ce qui a laissé une impression positive.

Je sais que le festival Up Here a eu lieu peu de temps après ma visite. Mais voir toutes les murales était génial , déclare-t-elle. Et faire le tour des brasseries et de la scène culinaire. Et puis, bien sûr, j'ai dû aller voir le Gros cinq sous, ainsi qu’à Terre dynamique et à Science Nord.

Cette murale en honneur d'Alex Trebek a été peinte cette année en marge d'Up Here. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Jusqu'à présent, l'accueil des lecteurs a été positif.

Ce fut une rétroaction incroyable, car beaucoup de gens ont dit qu'ils ne savaient pas que toutes ces choses se passent à Sudbury , affirme Laura Yakiwchuk.